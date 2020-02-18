Сирия, 18 февраля. При теракте в центре города Дамаск пострадало пять человек. В Идлибе за последние сутки нейтрализованы в ходе операции правительственных сил 29 боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: на юге Идлиба атаковали укрепления боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» у города Джиср-аш-Шугур.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понесли потери в Идлибе при столкновении с отрядами группировки «Сирийской национальной армии».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: за последние сутки потеряла в ходе боев в Идлибской зоне деэскалации по меньшей мере 29 боевиков.

«Сирийская национальная армия» (СНА): атаковали позиции сирийской армии на юге Идлиба, по неподтвержденным данным, убила и ранила несколько членов «Катаиб Хезболла».

«Исламское государство1»: подозревается в организации теракта на востоке Ракки.

Провинция Дамаск

Мощный взрыв раздался в столице Сирии. В районе Дамаска Баб-Масала детонировала самодельная бомба, установленная в автомобиле припаркованном у парка Аль-Гаала. По данным агентства SANA, полученным из источника в городском полицейском управлении, пять человек с осколочными ранениями и ожогами были доставлены в городской госпиталь, один из них в критическом состоянии. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за организацию теракта.

Ранее в этом же месяце в центре Дамаска рядом с крупнейшим рынком города взорвался заминированный автомобиль, в результате чего пострадал один мирный житель.

Провинция Алеппо

Боевики «Сирийской национальной армии» предприняли попытку контратаки на позиции сирийской армии у деревни Шейх-Сулейман. Согласно информации, опубликованной самими боевиками на подконтрольной им страничке в сети Facebook, в результате ракетных ударов по позициям армии, был уничтожен противотанковый расчет, были ранены несколько бойцов союзного правительственной армии иранского ополчения «Катаиб Хезболла». Так же СНА заявила, что в результате столкновения с правительственными силами в окрестностях деревни Шейх-Акиль им удалось тяжело ранить несколько военнослужащих.

В это же время ВВС Сирии продолжили серию вылетов на западе провинции и атаковали места дислокации боевиков у населенных пунктов Аль-Абзам и ас-Сахара, как передает медиаресурс Masar Press Net. Пока что информация о понесенных в результате авиаударов потерях боевиков уточняется

Провинция Идлиб

На востоке провинции ВВС Сирии нанесли удары по позициям «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Басанкуль и Мухамбаль. Как сообщает новостное агентство Muraselon, была разрушена укрепленная огневая точка боевиков. Авиаудары были нанесены по опорным пунктам ХТШ у деревень Ариха, Аль-Арбейн, на высотах горы Аль-Акрад и в районе стратегического города Джиср-аш-Шугур.

По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в ходе боевых действий на западе провинции за последние сутки были нейтрализованы 29 членов радикальных группировок, правительственные силы понесли потери в размере 34 человек ранеными и убитыми.

Провинция Ракка

В зоне оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF) снова прогремел взрыв. Как сообщает портал Masar Press Net, в деревне Аль-Сальхабия детонировала самодельная бомба, установленная в мотоцикл. Сообщений о жертвах среди мирного населения не поступало. Прибывшие на место силы так называемой внутренней безопасности SDF «Асайиш», оцепили район. В установке бомбы курдские боевики подозревают террористов «Исламского государства», которые продолжают совершать диверсии на востоке Сирии и совершают покушения на мирное население и членов SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.