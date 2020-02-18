«Цирк какой-то»: агент Стивена Сигала отреагировал на запрет на Украине фильма «Мачете»

Москва, 18 февраля. Агент знаменитого американского киноактера, режиссера и продюсера Стивена Сигала Анар Рейбанд назвал смешным цирком решение Госкино Украины запретить фильмы не только с участием его знаменитого клиента, но и президента своей страны Владимира Зеленского.

Агент звезды Голливуда, имеющей также гражданство России и Сербии, узнал об этих «карательных санкциях» со стороны Государственного агентства Украины по вопросам кино от корреспондента Федерального агентства новостей, и во время нашей беседы он не переставал смеяться.

«Смешно, это просто смешно, — отметил Рейбанд. — Они именно из-за Стивена (это сделали)?! Бедные Роберт Родригес (режиссер) и Мишель Родригес (исполнительница одной из главных ролей) (смеется). А Дэнни Трехо (исполнитель главной роли) — вообще наш друг. Это очень смешно!»

По словам собеседника ФАН, людям, принимающим столь нелепые решения, наверное, просто нечего делать.

«Могу даже за Сигала вам ответить — все это смешно и непонятно, — сказал он. — Если люди начинают запрещать искусство, то я даже и знаю, к чему это вообще приведет. Искусство всегда было вне политики, выше ее. Если так и дальше пойдет... Мы-то надеялись, что при новом президенте люди как бы немножко опомнятся и поймут, что есть вещи, которые нельзя трогать».

На Украине запретили также кинокартину с участием Зеленского, который был еще и одним из ее продюсеров и сценаристов. Реакция Рейбанда была аналогичной.

«Это очень смешно, — признался он. — По-другому невозможно сказать. Если я позвоню Стивену и расскажу обо всем этом, он мне просто скажет: «It's funny!» (в переводе с английского — «это весело. — Прим. ФАН). Кто у них вообще это запрещает? Цирк какой-то...»

Ранее стало известно о том, что Госкино Украины запретило в стране пять фильмов. Прежде всего, — «Мачете», снятый в 2010 году знаменитым американским режиссером Робертом Родригесом (он не родственник актрисе Мишель Родригес), — из-за участия в ленте как раз Сигала.

«8 первых свиданий», снятые в 2012 году в России, пострадали из-за участия нашей актрисы Екатерины Варнавы, внесенной в список лиц, которые создают «угрозу национальной безопасности Украины».

Еще на основании закона о «О кинематографии» и приказов министерства культуры «О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», по обращениям Службы безопасности Украины, была запрещена кинокартина «Сорванцы из Тимпельбаха» (2008) — из-за того, что в ней снялся знаменитый французский актер Жерар Депардье. Он, как и Сигал, напомним, имеет российский паспорт.

Ранее российский режиссер Клим Шипенко рассказал о том, почему его фильм «Холоп» стал таким успешным.