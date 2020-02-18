Глава гильдии управляющих компаний раскритиковала идею не отключать должникам воду и свет

Москва, 18 февраля. Директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ раскритиковала предложение о запрете отключения коммунальных услуг должникам. По ее словам, неплательщиков и так никогда не отключали из-за того, что все коммуникации централизованы и сделать это точечно просто невозможно.

Ранее депутат Алексей Куринный предложил запретить отключение коммунальных услуг должникам. Идея была поддержана в правовом управлении нижней палаты Госдумы. Однако по словам исполнительного директора гильдии управляющих компаний Веры Москвиной, услуги ЖКХ должникам никто не отключал и раньше, передает телеканал «360».

«Как можно отключить услуги, которые поставляются по центральным коммуникациям? Нереально! Никто и никогда вам не ограничит и не отключит отопление. Могут перекрыть горячую воду, но делать этого зимой никто не будет. Жэкэхашники огребут за это по полной программе», — заявила Москвина.

По ее словам, любые санкции в отношении должника могут обернуться для работников ЖКХ большими неприятностями. Все, что могут сделать специалисты — поставить заглушки в канализацию.

Она добавила, что ей очень странно слышать предложения в сфере жилищно-коммунальных услуг от господина Куринного, который занимается вопросами здравоохранения.