Россия оспорит решение гаагского суда о $50 млрд по делу ЮКОСа. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ предотвратила теракт в Крыму Об очередной успешной операции сегодня рассказали сотрудники ФСБ. Спецслужбам удалось пресечь не просто диверсию, а подготовку терактов в Крыму. Они планировались в двух образовательных учреждениях — каких конкретно, не уточняется. Нападение готовили два теперь уже задержанных жителя Керчи. Примечательно, что ими оказались несовершеннолетние 16 и 17 лет. По данным ФСБ, оба подростка оказались сторонниками «керченского стрелка», который полтора года назад открыл огонь по учащимся городского колледжа. Тогда погиб 21 человек. Ну, а вычислить новых потенциальных преступников удалось по соцсетям. Оба задержанных были администраторами в так называемых «группах смерти», а один из них даже состоял в сообществе неонацистов. Пользуясь интернет-инструкциями, молодые люди изготовили бомбу, план атаки и при этом активно склоняли к экстремизму других пользователей всемирной паутины. Самодельную взрывчатку оперативники обнаружили при обысках по месту жительства. Причем испытания взрывных устройств подростки вели на домашних животных. ФСБ в свою очередь напоминает, что с 2018 года в интернете выявлено около 150 многотысячных экстремистских групп, подавляющая аудитория которых — молодежь. И неудивительно, что именно дети становятся уязвимы для радикальных идей.

Россия оспорит вердикт Гааги по ЮКОСу Гаагский вердикт по делу компании ЮКОС будет оспорен. С таким заявлением выступил наш Минюст в ответ на новости из Нидерландов. Сегодня Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа, в прошлом одной из крупнейших нефтяных компаний нашей страны. Любопытно, но служители Фемиды не учли мнение коллег и отменили решение другого гаагского суда — окружного. В 2016-м тот по ряду причин вообще назвал взыскание суммы некомпетентным, и такого же мнения придерживается российская сторона. Но обо всем по порядку. В России дело против ЮКОСа началось в 2003 году, когда его возглавлял бизнесмен Михаил Ходорковский. Затем компанию уличили в масштабном уклонении от налогов, она обанкротилась, а ее глава сел за решетку, предварительно «растащив» деньги по мировым оффшорам. Это ударило по крупным акционерам «прогоревшего» бизнеса — Hulley Enterprises Ltd. (Халлей Энтерпрайзис), Yukos Universal Ltd (Юкос Юнивёрсал) и Veteran Petroleum Ltd (Ветеран Петролеум). Они подсчитали убытки и обратились в международный суд. Истцы сослались на Энергетическую хартию (международный договор, который должен был защитить их активы). Но четыре года назад Окружной суд Гааги обратил внимание, что Россия, хоть и подписала ту самую хартию, но не ратифицировала ее. А потому жалобу инвесторов арбитраж вообще не мог рассматривать. Кроме того, Минюст России сослался еще на ряд деталей: о том, что контроль над активами акционеры получили после ряда незаконных сделок, а также о том, что позиция «апелляционной Гааги» расходится с Европейским судом, который не признал дело против ЮКОСА политическим преследованием. Вероятно, все эти аргументы Москва использует теперь уже в Верховном суде Нидерландов.