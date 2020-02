Россия оспорит решение гаагского суда о $50 млрд по делу ЮКОСа. События дня. ФАН-ТВ

Россия оспорит вердикт Гааги по ЮКОСу

Гаагский вердикт по делу компании ЮКОС будет оспорен. С таким заявлением выступил наш Минюст в ответ на новости из Нидерландов. Сегодня Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа, в прошлом одной из крупнейших нефтяных компаний нашей страны. Любопытно, но служители Фемиды не учли мнение коллег и отменили решение другого гаагского суда — окружного. В 2016-м тот по ряду причин вообще назвал взыскание суммы некомпетентным, и такого же мнения придерживается российская сторона. Но обо всем по порядку. В России дело против ЮКОСа началось в 2003 году, когда его возглавлял бизнесмен Михаил Ходорковский. Затем компанию уличили в масштабном уклонении от налогов, она обанкротилась, а ее глава сел за решетку, предварительно «растащив» деньги по мировым оффшорам. Это ударило по крупным акционерам «прогоревшего» бизнеса — Hulley Enterprises Ltd. (Халлей Энтерпрайзис), Yukos Universal Ltd (Юкос Юнивёрсал) и Veteran Petroleum Ltd (Ветеран Петролеум). Они подсчитали убытки и обратились в международный суд. Истцы сослались на Энергетическую хартию (международный договор, который должен был защитить их активы). Но четыре года назад Окружной суд Гааги обратил внимание, что Россия, хоть и подписала ту самую хартию, но не ратифицировала ее. А потому жалобу инвесторов арбитраж вообще не мог рассматривать. Кроме того, Минюст России сослался еще на ряд деталей: о том, что контроль над активами акционеры получили после ряда незаконных сделок, а также о том, что позиция «апелляционной Гааги» расходится с Европейским судом, который не признал дело против ЮКОСА политическим преследованием. Вероятно, все эти аргументы Москва использует теперь уже в Верховном суде Нидерландов.