Милонов готов лично поехать в Ливию за похищенными ПНС российскими гражданами

Москва, 18 февраля. К пикету за освобождение незаконно удерживаемых российских граждан в ливийской частной тюрьме «Митига», проходящему уже шестой день подряд в Москве у посольства Ливии, присоединился депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он отметил, что беспредел и беззаконие, происходящие на территории североафриканской страны, подконтрольной так называемому Правительству национального согласия (ПНС), является следствием того, что там вполне комфортно чувствуют себя боевики различных террористических группировок, которые похитили сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и без предъявления каких-либо официальных обвинений держат в тюрьме более девяти месяцев.

«К сожалению, при поддержке ПНС Ливии в этой стране формируется новая ячейка террористического «Исламского государства1» (деятельность запрещена в РФ). Отребье и недобитки со всего мира стекаются в Ливию для того, чтобы найти там гостеприимный дом, радушный прием со стороны ПНС Ливии и их спонсоров из США и других стран. На сегодняшний день арестом и незаконным воровством, похищением российских социологов эта часть политического истеблишмента Ливии поставила себя на одну ступеньку с пиратами из Сомали. По сути дела, они ничем не отличаются от бандитов с большой дороги, которые сейчас не имея никакого мандата, не имея никаких легитимных возможностей для осуществления деятельности на территории Ливии в угоду своим хозяевам, как верные собаки служат своим спонсорам и не останавливаются ни перед каким беззаконием, только чтобы заслужить косточку, чтобы хозяева и спонсоры им оказали поддержку», – констатировал депутат.

Также Милонов подчеркнул, что само по себе дальнейшее существование террористического триполитанского режима представляет серьезную опасность для всей Северной Африки. Он считает, что члены незаконных вооруженных бандформирований ПНС будут и дальше продолжать совершать преступления против ливийского народа, а российские граждане Максим Шугалей и Самер Суэйфан, похищенные боевиками группировки RADA, являются одними из тех, кто стал заложниками этой ситуации.

«На сегодняшний день мы видим, что бездействие и потворствование правлению ПНС Ливии, по сути дела, создает новую глобальную угрозу для безопасности во всем регионе. Сегодня они арестовали Максима, завтра они будут врываться в монастыри, церкви, деревни и делать то, что они любят делать, убивать, сжигать и насиловать», – предупредил парламентарий.

Кроме того, представитель Госдумы РФ, поддержавший акцию по привлечению внимания к проблеме неправомочно задержанных россиян в Ливии, напомнил, что ряд стран, прежде всего западных, продолжает оказывать помощь преступному террористическому режиму ПНС. Он подчеркнул, что международные институты, такие как Организация Объединенных Наций, обязаны заставить «правительство» Файеза Сарраджа немедленно освободить всех незаконно удерживаемых людей.

«Я считаю, что удерживание социологов в тюрьме, в застенках — это наиболее яркая иллюстрация беззакония. Гражданин России Максим Шугалей без предъявления обвинения, в нарушение всех международных соглашений удерживается на территории этой страны. На сегодняшний день большинство стран западной демократии потворствуют и поощряют создание новой шайки, бандитского государства, и я считаю, что все здравомыслящие силы, члены ООН должны незамедлительно выступить с жестким требованием моментального безусловного освобождения россиян, и не только россиян, а всех незаконно удерживаемых лиц на территории Ливии и создания новой комиссии по пересмотру мандатов, которые были выданы в Ливии на оперирование мирным процессом», — высказал свою позицию политик.

По словам российского государственного и политического деятеля, то, что сейчас происходит в Триполи, который контролируют террористы ПНС Ливии, доказывает всю сложность ливийского кризиса, который еще очень далек до своего завершения. Депутат ГД выразил готовность лично поехать в североафриканское государство для того, чтобы встретиться с сотрудниками ФЗНЦ и посодействовать их освобождению из рук террористов для последующего возвращения Максима и Самера на Родину.

«То, что мы видим на примере ПНС Ливии – это не мирный процесс, не стабилизация обстановки в Ливии, это дестабилизация, создание глобальной угрозы, выходящей за границы самой Ливии. Если это поможет, мы с моими коллегами готовы сами прибыть в Ливию, встретиться с Максимом Шугалеем, с другими людьми, которые там удерживаются, провести переговоры и потребовать их освободить, взять на поруки и увезти их из Ливии, чтобы эти люди вернулись на родину, вернулись к своим семьям», – подытожил Виталий Милонов.

Напомним, одиночные пикеты в поддержку российских граждан, являющихся узниками марионеточного режима Триполи, стартовали в минувший четверг, 13 февраля, по инициативе главы Фонда защиты национальных ценностей, члена Общественной палаты России Александра Малькевича. Ранее в акции у ливийского посольства в Москве принял участие известный публицист Николай Стариков, призвавший россиян объединиться вместе с государственными структурами для скорейшего освобождения соотечественников, удерживаемых в Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.