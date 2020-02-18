Отрицательную цену на электроэнергию впервые зафиксировали в Финляндии

Хельсинки, 18 февраля. В Финляндии впервые зафиксирована отрицательная цена на электричество. Об этом во вторник сообщила пресс-служба энергетической биржи Nord Pool.

«Понедельник вошел в историю Финляндии на рынке электроэнергии. Впервые цена на электричество стала отрицательной и составляла минус 20 евроцентов за мегаватт-час», — говорится в сообщении.

Отрицательная цена объясняется аномально теплой зимой и ветреной погодой, из-за которых ветрогенераторы работали на полную мощность. В результате биржевые цены на электричество снизились, а энергетики начали терпеть убытки. Финские потребители все чаще заключают краткосрочные контракты, надеясь на дальнейшее снижение цен.

Отметим, что аномально теплая зима, которая выдалась в этом году в Европе и европейской части России, смешала карты и США. Аналитики из Bank of America отметили, что сегодня американские экспортеры газа сталкиваются с жесткой конкуренцией, которая усугубляется снижением спроса в Китае и в Европе. В этих условиях продажа газа на экспорт может оказаться для США невыгодной. Тогда сырье переориентируют на внутренний рынок в ущерб остальным энергоносителям, что приведет к падению цен. Эксперты уже назвали это «газмагеддоном».