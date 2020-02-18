Второе высшее образование хотят сделать бесплатным для творческих профессий

Москва, 18 февраля. Министерство культуры России подготовило проект о втором бесплатном высшем образовании для творческих профессий. Об этом сообщила директор департамента науки и образования Наталия Золотарева, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это очень значимый документ. У нас проработан вопрос по текстовке. Мы направили (документ. — Прим. ФАН) на согласование в Минобрнауки, так как это законопроект об образовании», — сказала Золотарева, отвечая на соответствующий вопрос главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской.

По ее словам, документ может поступить на рассмотрение нижней палаты парламента уже совсем скоро.

«Мы прикладываем все усилия для этого», — заключила Золотарева.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести в Госдуму законопроект о возможности получения бесплатного второго высшего образования в сфере культуры. Речь идет о режиссерах, дирижерах, композиторах. Поручение дано по итогам состоявшейся 17 октября встречи с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа.

Предлагается внести поправки в законодательство, которые установят случаи и порядок получения на конкурсной основе бесплатно второго или последующего высшего образования в ведущих федеральных государственных вузах по программам подготовки режиссеров (театра, кино, телевидения), дирижеров, композиторов, литературных работников, переводчиков художественной литературы. Поручение должно быть исполнено 1 мая 2020 года.