Москва, 18 февраля. Полиция Парижа не пустила митингующих к Национальному собранию Франции, где проходило голосование по пенсионной реформе. С 5 декабря во Франции продолжаются забастовки и митинги против объявленной французским правительством пенсионной реформы, в результате чего серьезно нарушена работа общественного транспорта.

Политолог Владимир Джаралла считает, что нынешняя события во Франции в очередной раз подтверждают необходимость ужесточения наказания за незаконные протестные акции в России.

«В нашей стране еще не было такой ситуации, чтобы какие-то акции серьезно и надолго прекращали работу транспорта. В имеющейся ситуации ужесточение законодательства ничего не изменит. А если кто-то попробует перекрыть дорогу и остановить транспорт, то он такое получит наказание, что потом до конца жизни будет каяться», — пояснил эксперт.

Джаралла напомнил о незаконных митингах, прошедших минувшим летом в Москве, отметив, что они были спровоцированы людьми, которых не беспокоит будущее России, так как они отрабатывают деньги западных спонсоров. При этом незаконные протестные акции причиняют массу неудобств тем людям, которые в них не участвуют, передает «Слово и Дело».

«То, что во Франции акции идут уже достаточно долго, говорит о том, что в обществе есть некое понимание целей и мотивов протестующих. Это можно назвать общественной солидарностью. Если же говорить о московских протестах, то там цели организаторов были достаточно далеки от большинства москвичей, а потому поддержки не имели», — подчеркнул эксперт.

Напомним, летом 2019 года в российской столице состоялись незаконные митинги в поддержку так называемых «независимых кандидатов» на выборах депутатов Московской городской думы. Поводом для несанкционированных протестных акций стал отказ Московской избирательной комиссии зарегистрировать приспешников Навального кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за подделки избирательных документов и других нарушений, которые они допустили в ходе предвыборной кампании.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, результаты которого свидетельствуют о том, что Навальный и его окружение получают крупные денежные средства от зарубежных спонсоров для ведения антигосударственной деятельности на территории РФ.