«Яблочников» подозревают в организации ДТП, в котором пострадал петербургский депутат



В Санкт-Петербурге вечером 12 февраля, сразу после заседания муниципального совета, где рассматривался вопрос об избрании главы администрации, депутата МО Смольнинское Константина Хрщоновича сбил автомобиль. Он остался жив, но получил множественные переломы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в Мариинскую больницу.

Глава МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский направил обращение в прокуратуру Санкт-Петербурга с просьбой провести проверку обстоятельств происшествия и возможности причастности к нему членов партии «Яблоко».

По версии Вадима Войтановского, трагедия произошла не случайно и связана, прежде всего, с профессиональной деятельностью Хрщоновича.

«Благодаря его работе на посту председателя конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность главы местной администрации кандидаты от партии «Яблоко» получили отказ на участие в конкурсе из-за своей профессиональной непригодности к управлению, — прокомментировал Войтановский. — Даже несмотря на давление на членов конкурсной комиссии со стороны депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, члены конкурсной комиссии не дрогнули перед партией «Яблоко» и приняли правильные решения».

Навестив пострадавшего коллегу в больнице, глава МО Лиговка-Ямская решил обратиться в прокуратуру, потому что заподозрил заказной характер происшествия.

«Он просто чудом остался жив. Как вы знаете, просто так в темное время суток, когда, по сути, отсутствует интенсивное движение автомобилей, вероятность наезда машины на человека равна нулю. Есть все основания полагать, что существуют недоброжелатели и депутат пострадал из-за своей активной депутатской деятельности. Мы будем добиваться, пока виновные не понесут заслуженное наказание в соответствии с российскими законами», — подытожил Войтановский.

В рамках прокурорской проверки он, кроме прочего, попросил отследить телефонные переговоры депутата Законодательного собрания города Бориса Вишневского и депутата МО Смольнинское от партии «Яблоко» Екатерины Кузнецовой.