Самонкин считает анархию конечной целью «оппозиционеров»

Москва, 18 февраля. Ужесточение ответственности за организацию массовых беспорядков является необходимой мерой в условиях постоянных провокаций со стороны так называемых «оппозиционеров». Такое мнение выразил глава АНО «Евразийский Институт Молодёжных Инициатив» Юрий Самонкин.

В разговоре с корреспондентом «Нью Информ» эксперт заявил, что разрушение государственной системы является истинной целью «оппозиционеров».

«Массовые беспорядки, хаос, анархия и спекуляция на якобы внутренних российских проблемах со стороны оппозиционных представителей как раз подразумевает ухудшение государственной системы», — считает общественник.

По его мнению, либеральная общественность не отличается договороспособностью и несет чуждые российскому обществу ценности.

«Надо ужесточать законодательство касательно действий тех оппозиционных элементов, которые не решают вопросы путем конструктивных переговоров, а призывают к насилию, к мятежу и прочим радикальным мерам», — уверен Самонкин.

Он также добавил, что российские правоохранители в отличие от западных действуют гораздо более мягко и не проявляют излишнего насилия.

«У нас совсем другой менталитет, но в рамках закона мы должны защищать в первую очередь свои интересы, сделать безопасность наших городов приоритетной задачей», — заключил общественник.

Он подчеркнул, что государство в целях национальной безопасности должно ужесточить ответственность за проведение незаконных акций.