Москва, 18 февраля. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман оказался в центре скандала после того, как выложил фотографию, на которой он изображен в обнимку с оголтелыми русофобами.

На снимке, опубликованном в соцсетях, можно заметить бывшего советника главы МВД Украины Антона Геращенко, который был инициатором создания скандально известного портала «Миротворец». Данный сайт, публикующий добытые незаконным способом персональные данные неугодных для киевского режима людей, стал косвенным виновником гибели журналиста Олеся Бузины. Репортер был убит вскоре после того, как его домашний адрес засветился на «Миротворце». Также на фото присутствует украинский пропагандист Дмитрий Гордон и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Последний развязал военные действия в 2008 году. Ройзман оказался восхищен Саакашвили, который, по его словам, очистил страну от коррупции.

«Я много лет хотел повидать Михаила Саакашвили, сказать, что у него получилось и пожать ему руку», — пишет свердловский политик.

При этом подписчики Ройзмана оказались совершенно иного мнения о Саакашвили. Они напомнили, что именно Саакашвили виновен в гибели российских миротворцев, пишет Nation News.

«Евгений, вы еще Гитлеру пожмите руку. У них там тоже коррупции не было», — пишет один из интернет-пользователей в комментариях под постом.

Ройзман, впрочем, от своих слов отказываться не захотел и продолжил настаивать на незапятнанной репутации экс-президента Грузии. По словам бывшего мэра Екатеринбурга, лучше фотографироваться с Саакашвили, чем с сенатором Еленой Мизулиной.