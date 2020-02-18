Hyundai официально представила обновленный Solaris для России

Москва, 18 февраля. Обновленную модель южнокорейской компании Hyundai Solaris для российского рынка официально презентовали в Санкт-Петербурге.

Премьера седана Solaris была приурочена к выпуску двухмиллионного экземпляра модели в России. Планируется, что ее подарят детскому хоспису.

И дизайн модели, и салон претерпели изменения. У новинки появились новые бамперы, капот и фары. Также обновленный седан получил увеличенную решетку радиатора с новым сетчатым рисунком. Изменения затронули и габариты модели — длина Solaris увеличилась на 25 мм.

Что касается интерьера автомобиля, то, в первую очередь, нужно сказать о модифицированных креслах с более выраженной боковой поддержкой. Кроме того, в салоне седана установлена новая мультимедийная система с увеличенным экраном. Небольшие изменения коснулись клавиш на панели управления и дефлекторов вентиляции.

Водитель теперь сможет запускать в автоматическом режиме рециркуляцию воздуха при использовании омывателя фар, включив соответствующую опцию. Кроме того, у седана теперь есть «Яндекс. Навигатор» с голосовым управлением.

Модель получила 1,4-литровый атмосферный двигатель, который выдает 100 лошадиных сил мощности. Также есть версия с 1,6-литровым агрегатом на 123 лошадиные силы. Предполагается, что продажи обновленного Hyundai Solaris начнутся уже в марте 2020 года.