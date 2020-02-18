Коллекция Рерихов может вернуться в усадьбу Лопухиных

Москва, 18 февраля. Коллекция Рерихов может вернуться в музей Лопухиных. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы понимаем, что сейчас, с одной стороны, нужно было максимально обезопасить нынешнее положение коллекции на ВДНХ. И действительно: уровень влажности поднят. Температурный режим не колеблется», — сказала Любимова в ходе заседания комитета Госдумы по культуре.

Это не значит, что она должна там находиться всегда, отметила министр культуры.

«Но это и не значит, что коллекцию нужно в зимнее время резко куда-то перевозить, не понимая, что происходит в месте, где эта коллекция находилась раньше», — указала Любимова.

По ее словам, до 25 февраля завершится экспертиза в усадьбе Лопухиных, после которой станет понятно, безопасно ли возвращать экспонаты обратно.