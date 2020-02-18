Оппозиция в Раде намерена спровоцировать острый политический кризис



Украинские эксперты продолжают подводить итоги Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ), а также прогнозируют последствия начавшейся «перегруппировки сил» в Верховной раде. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Аналитики выделили два главных итога Мюнхенской конференции для Украины. Во-первых, это выступление президента страны Владимира Зеленского, содержавшее новые инициативы по урегулированию в Донбассе. Во-вторых, это публикация организаторами конференции доклада «12 пунктов по Донбассу», под которым подписались более 40 международных политиков и экспертов (из них лишь трое — россияне).

План вызвал острое неприятие у части украинского политикума — в первую очередь у деятелей из ушедшей «команды экс-президента Петра Порошенко». Сам по себе документ не предусматривает прямой реинтеграции ЛНР и ДНР в «тело» Украины, но создает для этого все предпосылки, отмечают эксперты. Во-первых, он приближает полное прекращение огня с обеих сторон. Причем этот вопрос предлагается вывести на уровень «нормандской четверки», а не минской трехсторонней контактной группы, которая особой эффективности не показывает. Кроме того, в плане предложено восстановить Совместный центр координации в Донбассе.

Параграфы документа прямо ведут к гуманитарной разрядке в Донбассе, считают в Киеве. План предлагает открытие новых КПВВ, легализацию экономики неподконтрольных территорий — чтобы предприятия в ЛНР и ДНР официально могли экспортировать свою продукцию как в Россию, так и на Украину. Предложено создать международный фонд по восстановлению Донбасса, часть денег в который вложат РФ и Евросоюз. От Киева план требует запуска национального диалога, с учетом мнений стран-соседей (России, Венгрии, Румынии и т. д.), то есть возвращения языковых прав нацменьшинствам на Украине. Москва и Брюссель должны определить приоритетные направления сотрудничества, а снимать санкции с РФ Евросоюз сможет по мере исполнения тех или иных пунктов.

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Мюнхенская конференция может положить начало реальному политическому урегулированию конфликта в Донбассе. Разумеется, при наличии политической воли со стороны Киева.

«На мой взгляд, конференция не прошла для Украины даром. Впервые от президента Зеленского мы услышали хоть какие-то новые подходы к урегулированию конфликта в Донбассе, — сообщил эксперт. — Похоже, он сегодня отчаянно пытается выглядеть более компромиссно, чем руководство России. Сделанные главой заявления о начале диалога с народом республик, совместном управлении границей и разведении сил можно расценивать как некий компромисс между РФ и Украиной».

Президент на конференции «старался выглядеть интересно», подчеркивает аналитик.

«От него публично прозвучали новые идеи по урегулированию конфликта. Теоретически Мюнхенская конференция может стать его началом. Ближайшие недели должны показать, была ли это просто политическая риторика, или у «команды Зе» есть реальный мирный план».

Напомним, в ходе МКБ Зеленский публично предложил идею патрулирования границы с Россией украинскими военными и Народной милицией совместно с представителями ОБСЕ.

«Безусловно, на Мюнхенской конференции тема Украины была далеко не главной. Лидеры стран обсуждали конфликт между США и Китаем, а также между США и Россией. При этом Европа заняла конструктивную позицию, в которой РФ отведено место важного торгового партнера. Даже Украину обсуждали через призму российско-европейской торговли», — сказал эксперт.

В то же время по ходу мероприятия стало ясно, что США по-прежнему не согласны с политикой РФ. И именно они настояли на том, чтобы текст «12 пунктов по Донбассу» был удален с официального сайта (впоследствии он был возвращен на сайт. — Прим. ФАН).

«Конференция ясно показала: Европе нужен мир на Украине. Из-за продолжающегося конфликта страны ЕС не могут полноценно торговать с РФ. Ситуацию усугубляют американцы, которые не демонстрируют шагов к умиротворению, — отметил Бортник. — Для Соединенных Штатов и ЕС, и Россия являются больше экономическими конкурентами, чем партнерами, поэтому они негативно отреагировали на «12 пунктов по Донбассу». Главная же причина появления этого документа — в том, что за почти год своей каденции президент Зеленский так и не смог разработать хоть какую-то стратегию возвращения территорий ЛНР и ДНР под контроль Киева».

Глава УИАМП подчеркнул, что украинцы наблюдают «разброд и шатания» в команде президента, противоречивые заявления по Донбассу, что говорит об отсутствии у Зеленского стратегии.

«Максимум, который можно выжать из этой схемы для Украины, — заморозка конфликта по модели Приднестровья, когда нет войны и взаимная ненависть сведена к минимуму. Когда центр и отколовшиеся окраины приучаются мирно сосуществовать, а во главу угла ставятся интересы людей, максимально облегчая им жизнь. На мой взгляд, реализация этого плана сама по себе была бы достижением».

Впрочем, новые мирные инициативы Зеленского возникли на фоне перегруппировки сил в Верховной раде, где образовался временный политический союз движения «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«В Раде резко обострилась борьба за контроль над кабмином Украины. Сегодня «грантоедско-соросовская» коалиция контролирует правительство примерно на 80%. Поэтому люди Тимошенко, [олигарха Игоря] Коломойского и Медведчука объединились в «антигрантоедскую коалицию, — указал Бортник. — По сути, эти силы добиваются того, чтобы создать острый правительственный кризис. С его помощью они надеются переформатировать правительство, а также создать предпосылки для проведения досрочных парламентских выборов».

Анализируя данные последних социологических опросов, политолог заметил, что на фоне того, как падают рейтинги правящей партии «Слуга народа», показатели оппозиционных партий пусть немного, но растут. Поэтому чем ниже опустится популярность «слуг», тем выше поднимется рейтинг оппозиционеров. Исходя из этой логики, оппозиция и старается раскачать ситуацию. На руку «Батькивщине», ОПЗЖ и прочим играет то, что у новой власти нет никакой «социальной повестки дня». Поэтому простые украинцы с каждым месяцем все больше разочаровываются в новой власти, считает эксперт.

«Все, что мы видим, — это продолжение политики Петра Порошенко. Во многом продолжая реформы, начатые при нем, новые власти их даже толком не корректируют. Правительство Алексея Гончарука по многим направлениям просто реализует реформы своих предшественников. К сожалению, у команды Зеленского пока что вообще нет своей социальной политики. Нет ни одного решения, которое бы отличало этот кабмин от предыдущих — в медицине, образовании, пенсионном обеспечении и т. д. Как следствие, украинцы не чувствуют, что новая власть хоть немного стремится улучшить их жизнь».

Здесь, говорит Бортник, проявляется невыполнение «командой Зе» своих предвыборных обещаний — в частности, прекратить демонтаж социального государства в стране.

«Похоже, частью соглашений о приходе Зеленского к власти стало формирование правительства, находящегося под контролем внешних игроков. Да, во власти поменялись лица, но система управления страной не поменялась — те же «теневые офисы», та же подготовка ключевых решений какими-то международными организациями, — констатирует он. — Ситуация усугубляется еще и тем, что до недавнего времени глава Украины не контролировал правительство. И только сейчас он пытается частично перехватить над ним контроль. К сожалению, после всех скандалов это уже токсичное правительство, которое будет тянуть Зеленского на дно».

В этом же политолог видит и причину постепенного падения популярности самого президента.

«На мой взгляд, рейтинг Владимира Александровича падает так, как он и должен падать. Прошло еще довольно мало времени, его рейтинг сегодня — 49,59%. Он падает из-за вопроса об открытии рынка земли, а также потому, что проходит «стокгольмский электоральный синдром». Тем 73% украинцев, которые проголосовали за Зеленского на выборах, нужно время, чтобы признаться самим себе в разочаровании. Они заложники своего выбора, сделанного в марте-апреле 2019-го».

Глава УИАМП отмечает, что в первый год каденции рейтинг доверия у всех президентов довольно высок и нужно время, чтобы избиратели сказали себе «ну, снова нас обманули».