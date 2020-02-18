Главные новости 18 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 18 февраля.

Подписчики предположили, что она едет на Украину, чтобы сыграть в нескольких спектаклях. Актриса сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска.

Алексей Пушков с иронией воспринял новость о включении Вольфганга Ишингера в базу украинского сайта «Миротворец». Пушков «поздравил» главу Мюнхенской конференции с включением в базу «Миротворца».

Член СФ Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации пенсий для работающих пенсионеров. Закон о восстановлении индексации выплат работающим пенсионерам внесен в Госдуму.

Алексей Пушков считает, что миллионеры Луценко наглядно демонстрируют результаты «революции достоинства» на Украине. Миллионы четы Луценко Пушков назвал «наглядным результатом» госпереворота на Украине.

Амстердам подтвердил, что не обладает данными о нахождении какого-либо ЗРК «Бук» вблизи места крушения MH17. Следователи из Нидерландов подтвердили, что вблизи места крушения MH17 не было «Буков».

Сенатор Клинцевич уверен, что атака ВСУ в Донбассе, после которой Киев созвал экстренное заседание СНБО, была организована США. Клинцевич нашел след США в наступлении ВСУ на ЛНР.

Экстренные службы эвакуируют суд и детские сады в Петербурге из-за анонимных сообщений о «минировании». Суды и детские сады эвакуируют в Петербурге из-за угрозы взрыва.

ТАСС анонсировал интервью с Владимиром Путиным. В беседе лидер страны ответил на 20 самых важных и острых вопросов. Путин ответил ТАСС на 20 самых важных и острых вопросов.

Неизвестный устроил стрельбу в торговом центре Century Plaza в столице Таиланда Бангкоке. Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Бангкоке, есть жертвы.

САА перебросила к линии фронта в Идлибе конвой с подкреплениями. ВВС коалиции США активизировали вылеты в Дейр-эз-Зоре. Сирия новости 18 февраля 07.00: САА направила к линии фронта в Идлибе военный конвой, вылеты коалиции США в Дейр-эз-Зоре.