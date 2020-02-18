Макаренко заявил, что Ходорковский сколотил свое состояние только на обмане и воровстве

Москва, 18 февраля. Эксперты и общественные деятели напомнили, как беглый олигарх Михаил Ходорковский «кинул» акционеров ЮКОСа.

Во вторник Апелляционный суд Гааги удовлетворил иск экс-акционеров нефтяного предприятия ЮКОС, тем самым обязав Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Таким образом Апелляционный суд отменил вердикт Окружного суда Гааги, который снял с Москвы обязательства перед владельцами компании.

Напомним, так называемое «дело ЮКОСа» продолжается с 2003 года. В результате расследования удалось установить, что компания уклонялась от налоговых выплат. Ей пришлось выплатить штраф в размере 300 млрд рублей. Компания ЮКОС подверглась процедуре банкротства. Бывший руководитель компании Михаил Ходорковский и бывший член правления Платон Лебедев получили реальные тюремные сроки. Михаил Ходорковский был приговорен к 14 годам колонии, но с учетом последующих апелляций отсидел в общей сложности 10 лет и 2 месяца. В декабре 2013 года его помиловал президент России.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с корреспондентом Nation News заявил, что решение Апелляционного суда Гааги вернуло дело на нулевую отметку. Он назвал Ходорковского не просто мошенником, который не платил налоги государству. По словам эксперта, беглый олигарх «кинул всех своих акционеров».

Общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко заметил, что от Ходорковского, который «все свое состояние сколотил только на обмане и воровстве», ничего другого и ожидать было нельзя.

«Для него заказать убийство было раз плюнуть, и это доказано судами. У него все было основано на жульничестве, чтобы прибрать к рукам государственную собственность. А своих-то кинуть — это само собой разумеющееся. Для него обман стал образом и смыслом жизни», — подчеркнул Макаренко.

С точки зрения собеседника издания, помилование Ходорковского было большой ошибкой. Макаренко назвал беглого олигарха-мошенника типичным либеральным мерзавцем и непорядочным человеком.

«Теперь на его средства безбедно существует масса фондов, в том числе находящихся на территории РФ, которые делают все для разрушения нашей страны, для настраивания людей против государства. Его ставленники подзуживают к разрушению основ государственности в России, в том числе через пропаганду наркотиков и ЛГБТ-ценностей», — заявил блогер.

Ходорковский продолжает совершать преступления и зарабатывать на этом деньги, резюмировал Эрнест Макаренко.