ЦБ РФ перекроет Навальному все лазейки для отмывания миллионов в ФБК

Москва, 18 февраля. Намерение Центрального банка РФ ужесточить контроль над некоммерческими организациями для борьбы с отмыванием иностранных средств отразится на работе так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) (признан в РФ иноагентом) Алексея Навального, сообщил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

«Есть доказательства, что действительно сотрудники ФБК получали откуда-то деньги и потом вносили эти миллионы рублей на счета ФБК – по сути дела, в свою организацию», — отметил Ремесло в комментарии «Политике Сегодня».

Общественник считает, что анонсированные регулятором меры могут быть недостаточными. Ремесло призвал ЦБ РФ перекрыть Навальному все лазейки для отмывания миллионов в ФБК.

«Потому что они будут тогда в меньших размерах перекидывать деньги, будут там выжидать какое-то время, ну не неделю, а месяц будут выжидать, а потом перекидывать», — добавил эксперт.

Ремесло напомнил, что глава Росинформмониторинга Юрий Чиханчин еще в 2018 году сообщал об иностранном финансировании ряда российских НКО «в деструктивных целях». В том числе речь шла и о ФБК Навального.

«ФБК вполне попадает под эту характеристику, их деятельность деструктивна, так как люди занимаются политической активностью, политической деятельностью на иностранные средства, при этом преследуют цели, по сути, свержения существующего строя, дестабилизации ситуации в стране, и не скрывают этого», — подчеркнул Ремесло.

Напомним, в октябре 2019 года Министерство юстиции России внесло ФБК в перечень иноагентов, потому что организация ведет политическую деятельность в стране, получая финансирование из других государств. Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение ФБК в список иностранных агентов в ноябре прошлого года.

Федеральное агентство новостей представило доказательства зарубежного финансирования ФБК. По данным ФАН, ФБК финансировали из Франции (2 спонсора), Швеции (3), Белоруссии (6), Израиля (10), Чехии (11), Великобритании (12), Германии (13), США (14), Австрии (16), Ирландии (17) и ряда арабских стран (8). Кроме того, олигарх Евгений Чичваркин, проживающий в Британии, ради «спасения» ФБК открыл британское отделение фонда в Лондоне для сбора пожертвований от тех, кто не может напрямую перевести проекту Навального деньги. Более того, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении ФБК и его сотрудников из-за миллиардного мошенничества.