Дибров рассказал о своем самочувствии в больнице

Москва, 18 февраля. Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что чувствует себя хорошо, однако по-прежнему находится в больнице, куда его доставили после недомогания.

«Все хорошо. Да, конечно, остаюсь в больнице, ну надо уж на всякий случай. Так сказать, витаминов пропить. Я вот сейчас читаю, какой-то придумали инсульт. Инсульт — это я бы с вами не разговаривал сейчас. А эпилепсии у меня в жизни не было. Просто такое бывает, обморок», — рассказал Дибров РИА Новости.

Телеведущий выразил надежду на то, что к вечеру он сможет выписаться. Напомним, что Дибров был госпитализирован из кинотеатра «Октябрь», где проходила премьера фильма Егора Кончаловского «На Луне». Телеведущий Леонид Якубович оказал своему коллеге первую медицинскую помощь, когда тот потерял сознание. Он также сопроводил Диброва в Боткинскую больницу. Врачи уже провели МРТ, кардиограмму. Супруга Диброва заверила поклонников, что волноваться о здоровье ее мужа не стоит.

Премьера фильма «На Луне» состоялась накануне в кинотеатре «Октябрь». Фильм рассказывает о молодом мажоре, который устраивает гонки в Москве и сбивает пешехода. Отец парня решает увезти сына на север, чтобы тот смог пережить настоящие испытания.

Напомним, что в ноябре прошлого года знаменитому актеру театра и кино Василию Лановому вызывали скорую во время спектакля в московском театре имени Евгения Вахтангова. 85-летнему артисту внезапно стало плохо, у него поднялось давление. Врачи осмотрели Ланового на месте, госпитализация, к счастью, не понадобилась. Спектакль «Последние луны» прервали.