ФСБ показала видео задержания подростков в Керчи

Москва, 18 февраля. ФСБ опубликовала видео задержания подростков в Керчи, готовивших теракты в образовательных учреждениях.

На записи видно, как сотрудники спецслужбы проводят обыск дома у одного из подростков, изымая в том числе самодельные взрывные устройства. Далее злоумышленник сообщает силовикам, что планировал взорвать школу №15 города Керчи.

Следующие кадры демонстрируют заброшенную стройку, где неудавшиеся подростки учились стрелять.

«Котов убивали. Одного подожгли растворителем, другого об стенку кинули, третьему по голове дали», — рассказал один из них.

Напомним, 18 февраля Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении двух терактов в Керчи. Силовики задержали двух подростков, которые планировали совершить взрывы в образовательных учреждениях.

Сообщается, что у задержанных были изъяты два самодельных взрывных устройства. По данным ведомства, подростки являются жителями Керчи 2004 и 2003 годов рождения.