Поп и оскорбленные женщины. Роман Носиков о странностях в работе российских СМИ.

Русская православная церковь (РПЦ) опять согрешила против прогресса и цивилизации. И вот ее уже волокут на судилище за седую поповскую бороду, пиная и оплевывая.

«Особенно неприятно в очередной раз слушать протоиерея Димитрия Смирнова, который хайпует на оскорблениях и бессовестных глупостях», — написала зампред комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина.

«Поэт» Шнуров поупражнялся в мастерстве и представил публике стихотворение, в котором предложил протоиерею Дмитрию Смирнову побрить мошонку, выпить водки и так далее, в самом конце намекнув на педофилию.

Telegram-канал «СерпомПо» возмутился тем, что «РПЦ оскорбила светский уклад жизни… Мы – материалисты. И мы хорошо понимаем, чего именно хочет Смирнов и его РПЦ — денег. Они хотят, чтобы люди больше венчались в церкви и оплачивали обряд венчания. Кроме денег обогатившуюся верхушку РПЦ не интересует ничего. Хотите опровергнуть? Объявите, что обряд венчания РПЦ проводит бесплатно. Отныне и навеки».

Удивительно, но и изнутри церкви раздаются какие-то смущенно-покаянные нотки. Дьякон Андрей Кураев заявил, что произошедшее — прямой результат многолетней безнаказанности протоиерея Дмитрия Смирнова.

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва заявил, что использование выражения «бесплатные проститутки» неприемлемо в контексте разговора о гражданском браке, и что «использованное выражение очевидно оскорбительно».

СМИ пестреют заголовками — «В РПЦ оскорбили женщин». Попа треплют политики, журналисты, блогеры. Тычки и зуботычины прилетают и справа и слева, и от либералов и от патриотов.

Что же он такое натворил? А вот что.

Около месяца назад, на встрече с паствой протоиерей Дмитрий Смирнов, уже известный своими самыми разными высказываниями, рассмотрел интереснейший статистический феномен — у нас в стране какое-то время (а возможно и не только у нас) замужних женщин было больше чем женатых мужчин. Не на миллионы, как посетовал батюшка, а всего-то на 65 тысяч, по данным 2003 года.

Тем не менее, феномен интересный, согласитесь.

И вот, растолковывая этот статистический казус, протоиерей Дмитрий, в частности, заявил, что мужчины не считают своих женщин, с которыми они живут, женами, а воспринимают их как «временную утеху».

«Если бы он относился к ней как к жене — ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — сказал батюшка.

И добавил: «У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги и все, а так тебя никто за жену не считает».

То есть священник не выражал свое личное отношение к женщинам, живущим в отношениях, а выразил свое отношение к мотивам тех мужчин, что с этими женщинами живут и полагают при этом себя свободными, таким образом, злоупотребляя женским доверием, унижая женщин и низводя ее до статуса «бесплатной проститутки».

Перевожу кратко: Отец Дмитрий ЗАСТУПИЛСЯ за женщин. Не оскорбил женщин, не выразил свое отношение к институту гражданского брака, а описал конкретный типаж мужчины, злоупотребляющего отношениями.

Но отечественным СМИ не захотелось вникать в такие тонкости: он же поп и с ним все понятно.

Я и сам далеко не во всем согласен с протоиереем Дмитрием, особенно в том, что касается его радикального антисоветизма. Но СМИ и журналистика — это не про симпатии. Это либо про честное информирование, либо про участие в информационной войне.

И вот этот аспект тут очень интересен. Почему это православный междусобойчик месячной давности вдруг так внезапно стал объектом такого невероятного внимания?

У меня есть гипотеза, и она вам не понравится. Дело в том, что на днях главным событием, связанным со священниками, храмами и православными в России, должно было стать вовсе не выступление протоиерея Дмитрия, несмотря на всю его харизматичность, а совершенно другое происшествие.

В храм святителя Николая на Бакунинской улице в воскресенье, 16 февраля, ворвался мужчина с ножом и напал на прихожан и священника. По сведениям МВД, «сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения».

Задержанный гражданин Ефимов объяснил свои действия тем, что боролся против лицемерия.

Почему он пошел бороться против лицемерия именно в православных храм, мне кажется совершенно излишним вопросом. В нашей стране абсолютно до каждого человека все теми же СМИ, которые сейчас тщательно перевирают и разносят слова протоиерея Дмитрия, донесено, что лицемерие нужно искать именно там и нигде еще.

Именно там нужно искать педофилов, там водятся мракобесы, там берут деньги за венчание (я венчался в храме Германа Столобенского в Соснице и мне никто и не заикнулся о деньгах. Свечки и нательные крестики там лежат в свободном доступе, но кого это интересует?).

Проще говоря, в СМИ создана самая настоящая атмосфера ненависти в отношении Русской православной церкви и ее клиру. Настоящая, в отличие от воображаемых репрессий и гонений на людей с хорошими лицами. И за это кто-то, безусловно, должен ответить.

И происшествие в храме святителя Николая — это очень ясный сигнал о том, что на политику нагнетания этой ненависти пора реагировать, пора дать ей оценку, в том числе и правовую.

Поэтому гиены отечественного масс-медиа, сообразившие, что нужно любой ценой затоптать скандал, не позволить общественности и политикам увидеть, наконец, в русской церкви объект травли и диффамации, и, соответственно, увидеть и исполнителей этой компании, вытащили заготовленный, припасенный, замаринованный специально для таких случаев ролик с выступлением протоиерея Дмитрия и завыли привычное, убеждая общественность, что вот оно главное, что смотреть надо именно сюда — как православный поп называет женщин проститутками.

А на кровавые пятна на полу храма святителя Николая смотреть не надо — надо отвернуться. Это не интересно. Это никому не нужно. И вообще — это протоиерей Смирнов виноват — он сам и сеет ненависть к церкви.

Та слаженность, с которой СМИ разных уровней подменили повестку, говорит если не о координации, то, по крайней мере, об общности интересов медиакласса в деле дискредитации церкви. И неизвестно, что хуже — продажность или искренняя ненависть.

P.S. Для протоиерея Дмитрия у меня тоже плохие новости. Если уж приходится по долгу службы заниматься пороками общества и их исцелением, то общество нужно изучать постоянно. Общество — живой организм. Оно все время меняется. Его нельзя узнать один раз и навсегда. Общество сильно изменилось с 2003 года, из которого Смирнов брал свои данные.

И на данный момент, в России «женатых мужчин больше (54%), чем замужних женщин (47%), но и холостых мужчин (16%) также больше, чем незамужних дам (7%)». И если со второй категорией протоиерей Димитрий более или менее все разъяснил, то, что делать с первой и как это назвать — ума не приложу.