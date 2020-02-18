Порошенко выставила охрана из-за ультиматума Зеленского в Мюнхене

Киев, 18 февраля. Команда президента Украины Владимира Зеленского потребовала от организаторов Мюнхенской конференции по безопасности не пускать Петра Порошенко в зал, где проходила его пресс-конференция. Об этом сообщил бывший заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

Ранее стало известно, что сотрудники безопасности на Мюнхенской конференции не пустили экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где проходило выступление Владимира Зеленского.

Елисеев утверждает, что команда действующего главы государства потребовала от организаторов конференции в Мюнхене не пускать Петра Порошенко в зал, где выступал Зеленский.

«Команда президента Зеленского в ультимативной форме попросила или требовала, чтобы Порошенко не присутствовал на панели, посвященной Украине», — рассказал Елисеев в эфире телеканала «Прямой».

Елисеев также добавил, что Порошенко планировал принять участие в конференции, поэтому отказ стал для него «настоящим сюрпризом». При этом западные политики и дипломаты были поражены данным инцидентом.

«Рядом стояли ряд политиков, известные евродепутаты, среди них известный на Украине Майкл Галлер. Все не могли даже сразу прокомментировать», — отметил он.

По словам Елисеева, Порошенко решил не раздувать из этой ситуации скандал, чтобы не портить «имидж Украины».