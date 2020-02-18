Комедию с Зеленским запретили на Украине

Киев, 18 февраля. Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) отменило регистрацию и запретило показ пяти фильмов, в одном из которых снялся президент Украины Владимир Зеленский.

Речь идет о фильме «Восемь первых свиданий» Дэвида Додсона и Александра Маляревского. Комедия производства студии «Квартал-95» вышла на экраны в 2012 году. Зеленский сыграл одну из главных ролей в картине и выступил сценаристом. Кроме того, в фильме снялись российские актеры Оксана Акиньшина, Светлана Ходченкова, Виктория Боня и Екатерина Варнава.

Предположительно, именно участие Варнавы стало причиной запрета фильма. Артистка внесена в список лиц, «создающих угрозу национальной безопасности Украины», из-за того, что поддержала воссоединение Крыма с Россией.

Также Госкино Украины запретило показ фильмов «Стрела» Евгения Никитина и «Я так не думаю» Давида Даниеляна. Регистрации на Украине лишили фильм Николя Бери «Сорванцы из Тимпельбаха» из-за того, что в нем снимался французский актер Жерар Депардье. Также под запрет попал фильм «Мачете» Роберта Родригеса — в нем снимался американский актер Стивен Сигал.

В 2018 году Госкино Украины отнесло к «опасным» 139 фильмов и сериалов. В черный список украинские власти добавили российские сериалы «Баллада о бомбере», «Штрафбат», «Агент особого назначения 3», «Последний бой майора Пугачева», «Заходи — не бойся, выходи — не плачь» и многие другие. Кроме того, оказались запрещены фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор», а также «Любовь в большом городе 2», «Европейский конвой» и картина о хоккеисте Валерии Харламове «Легенда № 17».