Ветеран спецслужб рассказал, почему подростки хотели устроить теракт в Крыму

В Крыму ФСБ задержала подростков за подготовку терактов в учебных заведениях. По словам ветерана группы специального назначения «Вымпел» Валерия Киселева, правоохранительные органы уделяют недостаточное внимание российским подросткам, которыми всегда легко манипулировать.

По информации Центра общественных связей спецслужбы (ЦОС), у задержанных в ходе обыска были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты. Отмечается, что детали для изготовления взрывчатых веществ были куплены в Интернете. Также сообщается, что «пробные» взрывные устройства подростки испытывали на домашних животных.

На данный момент в Следственном комитете решают вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 30 и 205 УК РФ за подготовку террористического акта.

Ветеран спецслужб Валерий Киселев уверен, что дети подросткового возраста представляют собой серьезную силу, когда им что-либо внушают. Эксперт напомнил о том, что местных подростков во время Афганской войны использовали для различных диверсионных актов против солдат Советской армии.

«Было большое количество пацанов, которые против советских солдат делали огромную работу по подготовке терактов. На пацана не обращают внимания, когда он может переносить оружие или гонит ишака, к которому привязана минометная труба. Хоть солдату не пристало стрелять в ребенка или женщину, но это была большая угроза вокруг советских баз. Они очень успешно действовали против спецназа», — рассказал Киселев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сейчас можно увидеть ситуацию, когда органы госбезопасности не очень сильно обращают внимание на эту часть населения, утверждает ветеран спецслужб.

«МВД и ФСБ смотрят на ребят, которые постарше, — 18 и 19 лет. А тут получается одному 16 лет, а другому 17 лет. Мы не должны не обращать внимание на этот возраст», — сказал он.

К тому же нынешние представители молодежи, проводя много времени в интернете, очень подвержены влиянию дезинформации из Сети. Подростки не могут отличить ложную информацию от истинной, и, таким образом, они становятся простым объектом для манипулирования.

«Они начинают верить тому, что им говорят. Их возмущенный разум начинает кипеть по поводу того, как бы бороться против несправедливости. Однако ее нет, а есть какие-то глупости чиновников, которые превращаются огромные фейки. Снимают большое количество вранья, чтобы распространить это и получить простейшую проблему — люди недовольны. Молодежь на эту ерунду покупается», — отметил ветеран спецслужб.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли работу крупной лаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения в Крыму. По информации ФСБ, лаборатория располагалась в одном из арендованных частных домов в Симферополе, ее организовали двое горожан в возрасте 23 и 24 лет.