Манукян: Либеральные СМИ бездумно тиражируют антироссийскую истерику Киева о Донбассе

Украинские СМИ активно распространяют лживую информацию о том, что Луганская Народная Республика (ЛНР) якобы первой начала наступление в Донбассе, а «вина» за это лежит на России. При этом российские либеральные издания абсолютно бездумно тиражируют антироссийскую истерику Киева о якобы «виновности» Москвы, считает эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян. Манукяна возмутили как пропагандистские заявления командования украинской Операции объединенных сил (ООС) в стиле экс-президента Украины Петра Порошенко, так и позиция некоторых российских СМИ, которые кормят читателей информацией, поставляемой киевскими пропагандистами.

Зеленский что, белены объелся?! Колонка Вадима Манукяна

Президент Украины Владимир Зеленский там что, белены объелся?! Он, часом, этой беленой не поперхнулся?! Почему этот человек, взявший на себя обязательства по разведению войск в Донбассе, в том числе на границе с ЛНР, дал своим войскам команду совершить эту подлую атаку на мирных жителей? Судя по имеющейся информации, началось с того, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на собственных растяжках. Получается, чтобы замаскировать этот «эпик фейл», украинские войска решили обстрелять мирных людей?! Хорошо, что жителей попавших под обстрел населенных пунктов ЛНР вовремя отправили в бомбоубежища, иначе жертв было бы не счесть!

Зеленский только на днях про «город-сад» для крымчан рассказывал, а теперь решил показать свое истинное лицо? О чем можно говорить с таким «партнером», если он так же недоговороспособен, как и его предшественник Порошенко? Абсолютно безобразная ситуация, которая возвращает Донбасс к кровавым временам 2014-2015 годов. Получается, правы люди, которые говорят, что Зеленский придерживается принципа: «Пообещайте им все, что угодно, а вешать мы будем потом»?

Кто же ему после этого поверит? Сейчас он, конечно, для отвода глаз собрал СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) и снова рассуждает о приверженности миру, но на эти его сказки никто уже не купится.

На кого работаете, господа?

Ну, ладно, украинские СМИ закатили привычную антироссийскую истерику, у них ведь «техзадание» на «войну с Россией», а наши-то либеральные издания почему без всякой критики цитируют штаб киевский ООС? Я еще могу понять заголовки в стиле «Киев сообщил», но если писать бездоказательно: «ЛНР наступает» или еще похлеще — «боевики наступают», возникает вопрос:

Считаю, пора на законодательном уровне ставить вопрос, что российские СМИ не должны цитировать пропагандистские заявления стран, которые декларируют, что «ведут войну с РФ». Иначе непонятно, на какую страну эти российские СМИ работают, при условии, что у них нет статуса «иностранного агента». С иноагентами вопросов нет, они отрабатывают деньги Запада, который им платят, но российские СМИ подобного себе позволять не должны.