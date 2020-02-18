Зеленский пообещал привезти эвакуированных из Китая украинцев в дома политиков

Москва, 18 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал политикам привезти в их особняки эвакуированных из Китая украинцев.

Он подчеркнул, что реализует этот сценарий в том случае, если те будут мешать возвращению граждан Украины. Как заметил Зеленский на брифинге, трансляция которого велась на странице офиса президента в Facebook, некоторые политические силы подстрекают местных жителей к блокированию дорог, чтобы не допустить размещения эвакуированных граждан в регионах.

«Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям… Если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки», — подчеркнул Зеленский.

Он обратил особое внимание на то, что власти готовы принять эвакуированных украинцев из Китая. В настоящее время, по словам президента Украины, прорабатывается несколько вариантов их размещения.

Напомним, украинец, который находился среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине, в Японии, заразился китайским коронавирусом.

О вспышке нового типа коронавируса в китайском городе Ухань сообщили власти КНР в декабре 2019 года. По словам китайского инфекциониста Ли Синвана, сухой кашель, одышка, высокая температура тела, слабость, озноб являются основными симптомами нового типа коронавируса. Распространяется вирус воздушно-капельным путем с расстояния до двух метров, а также через грязные руки.