Войска Хафтара в ответ на провокацию со стороны ПНС уничтожили склад боеприпасов

Триполи, 18 февраля. Вооруженные формирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в течение дня обстреливают позиции Ливийской национальной армии (ЛНА), провоцируя срыв перемирия.

Силы ПНС Ливии вели обстрел из прибрежной части Триполи. Ливийская национальная армия нанесла ответный точечный удар по складу боеприпасов, рядом с которым находился склад с топливом, который загорелся после удара. В момент огневого поражения на причале осуществлялась разгрузка турецкого судна, на котором была доставлена очередная партия оружия из Турции.

На фотографиях цифрами были обозначены места прилетов боеприпасов. Примечательно, что турецкое судно, также отмеченное на фото одного из пользователей Twitter, не пострадало.

Отметим, что это уже не первый случай за сутки, когда ПНС провоцирует силы Хафтара на ответный огонь. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об атаке ПНС сразу на нескольких направлениях — в ходе отражения атаки войск главаря ПНС Ливии Файеза Сарраджа в районе Ар-Раваджих солдаты ЛНА захватили пленного сирийского боевика-снайпера.

Кроме того, на юге Триполи в направлении Машруа солдаты батальона Тарик ибн Зияд, подконтрольного ЛНА, сбили беспилотник, принадлежащий 301-му батальону ПНС «Ополчение Мисураты». Об этом сообщил пользователь Facebook Ахмад Фахим.