Хоркина рассказала о внезапной беременности после Олимпиады

Москва, 18 февраля. Двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Светлана Хоркина рассказала о внезапной беременности, возникшей во время соревнований в Мексике.

Бывшая спортсменка поделилась интересным случаем из жизни в эфире ток-шоу на телеканале «Россия 1». По ее словам, беременность не была запланированной и случилась после выступления на Олимпийских играх 2004 года.

«После Олимпиады в Греции я поехала на соревнования в Мексику. Планировала, где и когда буду выступать в следующем сезоне. И уже на турнире вдруг поняла, что стану мамой», — сообщила Хоркина.

После этого гимнастке пришлось значительно менять планы на будущее. Она также отметила, что изначально медики предполагали тяжелое течение беременности из-за спортивной карьеры. Однако роды прошли успешно, и Хоркина была счастлива появлению на свет сына Святослава.

Ранее скандальный блогер Лена Миро назвала отношения Хоркиной с мужем актрисы Веры Глаголевой миллиардером Кириллом Шубским «грязной связью». По ее мнению, подробности романа, которые рассказала сама Хоркина в эфире «Русского радио», неуместны в связи с трагической кончиной Глаголевой от рака, даже спустя несколько лет. Миро заявила, что бывшая спортсменка «такими откровениями лишь позорит себя», передавало Федеральное агентство новостей.