ВИДЕО: «Сапсан» насмерть сбил мужчину. ФАН-ТВ

Фатальный инцидент произошел накануне на станции «Славянка» Колпинского района Санкт-Петербурга. Высокоскоростной поезд «Сапсан» насмерть сбил мужчину, переходящего железнодорожные пути.

На записях с камер наружного видеонаблюдения видно, как мужчина с пакетами переходит ж/д пути и при этом разговаривает по телефону. Кроме этого за кадром слышно, что включена звуковая сигнализация, которая сообщает о приближении поезда, также был опущен шлагбаум на переезде.

К сожалению, предупреждающие знаки не остановили пешехода.