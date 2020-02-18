Глава МИД ДНР обвинила Украину в слабости и несостоятельности

Украинские власти в одностороннем порядке, без согласования с представителями республик, выдвигают планы по урегулированию ситуации в Донбассе, но без учета мнения Донецка и Луганска они теряют смысл. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова.

Не амнистия

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять в стране закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса. Он отметил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, выполняющие социально значимые функции, не должны быть привлечены к уголовной ответственности.

«Если ты сельский врач и работаешь в подчинении так называемого Министерства здравоохранения ДНР, которое мы не признаем, то ты не подлежишь репрессиям, поскольку ты выполняешь важную социальную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей, для мелких клерков», — объяснил он.

По его мнению, этот закон необходимо принять до проведения выборов в ДНР и ЛНР. При этом, по словам Авакова, это закон не об амнистии, а о коллаборантах.

Оторванность от реальности

Как отметила Наталья Никонорова, украинские власти вновь пытаются подменить содержание своих политических обязательств, изменив их смысл до полностью обратного. Инициатива Авакова о намерении принять некий «закон о коллаборантах», подразумевающий фильтрацию населения и уголовное преследование для его значительной части, полностью оторвана от реальности.

«Данный механизм полностью противоречит логике и смыслу резолюции Совета Безопасности ООН, утвердившей Минские соглашения как обязательные к исполнению. В соответствии с пунктом пять комплекса мер, Украина обязалась предоставить амнистию всем участникам событий 2014 года. При этом проводить прямое равенство между этим законом и законом об амнистии — это верх лицемерия», — пояснил Наталья Никонорова.

По словам главы МИД ДНР, заявления украинского руководства по поводу совместного патрулирования также вызывают в Донецке ряд вопросов. Аваков заявляет о невозможности совместного патрулирования с народной милицией, в то же время глава украинского МИД говорит, что рано или поздно к этому придется прийти.

«Подобный раздрай крайне показателен и вызывает вопрос — можно ли в таких условиях считать украинскую сторону надежным партнером по переговорам? Не говоря уже о том, что все эти планы выдвигаются в одностороннем порядке, без согласования с представителями республик, что, разумеется, априори лишает их смысла», — добавила Наталья Никонорова.

Глава внешнеполитического ведомства ДНР обратила внимание, что киевской власти уже давно следует определиться между собой по поводу своей позиции. Кроме того, Киеву вновь следует перечитать комплекс мер, в котором прописано, что сохранением общественного порядка в Донбассе должна заниматься местная народная милиция.

«Подобные заявления украинских официальных лиц подтверждают наше ощущение, что новый режим, к сожалению, не привнес новых подходов к мирному урегулированию. Киев демонстрирует абсолютное непонимание того факта, что кризис в переговорном процессе обусловлен именно отказом от прямого диалога с республиками в пользу подобных провокационных инициатив. Украинские власти теряют время, игнорируя призыв международных посредников к углублению работы по политическому урегулированию», — заявила Наталья Никонорова.

По ее словам, получив четкие руководства к действию по всем направлениям мирного урегулирования, в особенности по политическим аспектам, украинская сторона все еще не выполнила ни одно из них в полном объеме. Тем самым Украина в очередной раз демонстрирует, что как надежный международный партнер она слаба и несостоятельна.