ФАН публикует фото и видео с места взрыва в Дамаске

Дамаск, 18 февраля. Федеральное агентство новостей публикует фото и видео из Дамаска, где во вторник прогремел мощный взрыв.

Как сообщил корреспонденту ФАН источник в полиции, взрывное устройство было заложено в автомобиль, припаркованный возле автобусной станции в районе Баб-Мусала. По предварительным данным, в результате теракта пострадали пять человек. Информации о погибших пока не поступало.

Как можно заметить на кадрах видео, вся передняя часть автомобиля сильно повреждена. Вероятнее всего, бомба была заложена в капот или возле водительского сиденья.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. На сегодняшний день боевики, пользуясь поддержкой некоторых стран, контролируют сирийскую провинцию Идлиб, откуда совершают нападения на позиции сирийской правительственной армии и обстреливают мирные города. Они также периодически устраивают теракты, жертвами которых нередко становятся гражданские лица.