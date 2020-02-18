Действия правительства США привели к гибели тысяч детей на Ближнем Востоке и в Африке

Многие еще помнят шокирующие фотографии последствий кровавой резни во вьетнамском Сонгми в конце 1960-х, когда американские военные напалмом сожгли несколько деревень и зверски убили 504 человека, включая 210 малолетних детей. Это самое крупное преступление армии США против несовершеннолетних, которое было зафиксировано на фотопленку.

Хотя бессмысленный садизм американской армии во Вьетнаме получил широкую огласку, сегодня мало кто говорит и пишет о том, как действия Пентагона, американских спецслужб и американского правительства калечат и уничтожают детские жизни на Ближнем Востоке и в Африке. На сегодняшний день Соединенные Штаты — единственная мировая держава, чье правительство напрямую участвовало в массовом истреблении детей в XXI веке, систематически закрывало глаза на беспощадную эксплуатацию детского труда и расправы над детьми со стороны армий союзных Америке стран.

Военные операции США всегда отличались пренебрежением к жизням гражданских лиц, и именно Америка за последние 20 лет провела рекордное число вторжений, оккупаций и авианалетов. Точное число детских жизней, потерянных из-за бомбардировок или карательных экспедиций вооруженных сил США, назвать пока сложно по причине неточной статистики и манипуляций цифрами чиновниками Пентагона. Однако международные эксперты солидарны в том, что США виновны в гибели тысяч детей в Ираке, Сирии, Афганистане, Пакистане и ряде африканских государств.

По самым минимальным оценкам, более 1000 детей погибли в результате американских авиационных атак сирийской территории. Неправительственная иракская организация Iraq Body Count подсчитала, что за период с 2003 по 2011 годы американские военнослужащие убили в Ираке по меньшей мере 1201 ребенка. За период с 2005 по 2015 годы американская авиация сотни раз обстреливала горные районы Пакистана. Жертвами этих обстрелов стали от 172 до 207 детей.

Согласно заключению ООН, только за 2018 год регулярные авиаудары США по Афганистану унесли 930 детских жизней. Известно, что солдаты афганской и американской армий в последние годы убивают больше гражданских лиц, чем запрещенное в России движение «Талибан»1. На страницы англоязычной прессы просочилась история директора афганской школы Масихура Мубареза, чей дом в сентябре 2018 года подвергся бомбардировке ВВС США. Под американскими бомбами погибла вся семья Масихура, включая 11 детей, младшему из которых было всего четыре года. Пентагон долгое время отрицал свою причастность к этому страшному инциденту, однако в итоге его пришлось признать.

Только в январе этого года всплыли подробности провального американского антитеррористического рейда в афганском Азизабаде 22 августа 2008 года. Чиновники Минобороны США сразу же поспешили отчитаться об успехе операции, однако намного позже выяснилось, что сотрудники Пентагона намеренно врали: вместо талибов американские войска убили 60 детей. Эти и множество других фактов дают понять, что Соединенные Штаты, которые часто называют себя страной прогресса и гуманизма, отнимают будущее у иракских, афганских, сирийских и пакистанских детей. По-видимому, этим детям в американской картине будущего попросту нет места.

США неохотно признают провалы

Правительство Соединенных Штатов крайне редко и неохотно признает свою вину в детских военных смертях и практически никогда не подвергает осуждению своих союзников за жестокие расправы над детьми. Так Пентагон постоянно покрывает пытки и убийства со стороны проамериканских правительственных войск в Афганистане и различных наемнических армий, которые выполняют задачи, поставленные ЦРУ. Последний из подобных эпизодов произошел в сентябре 2019 года, когда афганские военные расстреляли 40 человек на свадебном мероприятии, в том числе — 12 детей. Америка всячески оправдывала действия армии союзного Камеруна, которая в ходе рейдов по борьбе с терроризмом жестоко расправлялась с женщинами, детьми и даже младенцами. По всей вероятности, если бы союзники США были каннибалами или некрофилами, то американские правительственные чиновники нашли бы повод, чтобы «понять и простить».

Эксплуатация детей

На фоне того, как Пентагон относится к детям и детским жизням, не вызывают особого удивления варварская эксплуатация африканских детей со стороны американских крупных корпораций. В Демократической республике Конго тысячи детей добывают кобальт в шахтах британской компании Glencore, где отсутствуют даже базовые понятия о восьмичасовом рабочем дне и правилах охраны труда. Считается, что Glencore проводит подобные работы при непосредственном содействии корпоративных технических гигантов США — компаний Alphabet, Microsoft, Dell и Tesla, которым необходим дешевый кобальт для аккумуляторов мобильных устройств. Естественно, все это происходит с ведома и негласного одобрения Госдепа США. Родители детей, погибших, получивших тяжелые заболевания или травмы при работе на шахтах, подали в международный суд на американские корпорации, однако едва ли эта попытка увенчается успехом.

1 Организация запрещена на территории РФ.