ФСБ предотвратила более 50 нападений на школы с 2018 года

Москва, 18 февраля. ФСБ РФ предотвратила свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения с 2018 года.

В Интернете было выявлено выявлено свыше 150 крупных сообществ, участниками которых были около 50 тысяч пользователей.

Силовикам удалось пресечь деятельность более 260 пропагандистов радикальной идеологии. Также ФСБ РФ провела профилактические работы среди семи тысяч подростков, которые попали под влияние пользователей с антиобщественными настроениями.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что Федеральной службой безопасности были выявлены два подростка, которые готовили теракты в двух образовательных учреждениях.

«По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные посредством сети Интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ», — рассказали ТАСС в ЦОС ФСБ РФ.

В сообщении отмечается, что «испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных».