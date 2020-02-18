ФСБ предотвратила два теракта в Крыму

Симферополь, 18 февраля. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили два теракта в Крыму. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, в Керчи были задержаны двое подростков, которые готовили теракты в образовательных учреждениях на территории полуострова. У задержанных были изъяты два самодельных взрывных устройства.

«ФСБ России в городе Керчь Республики Крым пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях», — говорится в сообщении.

Задержанные являются жителями Керчи, 2004 и 2003 годов рождения.