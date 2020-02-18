Пасечник прокомментировал сообщения о наступлении ЛНР в Донбассе

Луганск, 18 февраля. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник опроверг сообщения украинской стороны о наступлении ополченцев в Донбассе.

По его словам, в действительности имела место диверсия Вооруженных сил Украины.

«Сегодня украинские вооруженные формирования попытались провести очередную диверсию в зоне ответственности Народной милиции ЛНР. Попытки <...> проникнуть на территорию ЛНР пресечены», — отметил Пасечник.

Он также заявил, что подразделения ЛНР не предпринимали активных действий для своего продвижения.

«Ни о каком наступлении речи не идет», — подчеркнул глава республики.

Он добавил, что после безуспешной провокации украинские военные начали артиллерийский обстрел, который повредил гражданскую инфраструктуру. Из-за ударов ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения.

«Отрекаясь от всех договоренностей, как минских, так и тех, которые были даны на «нормандском саммите» в Париже, президент Украины Владимир Зеленский продолжает отдавать приказы обстреливать территории ЛНР», — говорится в заявлении.

Кроме того, Пасечник обратил внимание на то, что действия Киева могут сорвать следующий саммит «нормандской четверки».

«Призываю ОБСЕ и страны — гаранты Минских соглашений оказать влияние на украинскую сторону, чтобы положить конец кровавым провокациям Киева», — подчеркнул глава ЛНР.

Ранее стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении Минских соглашений, указав на обстрелы и применение тяжелого вооружения.