Экс-депутат Рады оценил шансы Януковича вернуться на Украину после обращения к населению

Экс-президент президент Украины Виктор Янукович обратился к гражданам по случаю шестой годовщины расстрелов на Майдане. По словам экс-депутата Верховной рады Украины Спиридона Килинкарова, Янукович обладает информацией о госперевороте на Украине 2014 года, но сейчас он «выпал из украинской повестки и туда уже не попадет никогда».

В своем заявлении Янукович отметил, что массовые убийства в центре Киева стали «кульминацией борьбы за «светлое» будущее». По его словам, для большей части украинцев протесты на Майдане обернулись страшной трагедией, которая открыла черную страницу в истории страны. При этом организаторы государственного переворота «начали кровавый путь на Майдане» и «перенесли его на Донбасс».

В статье бывшего украинского лидера отмечается, что Майдан продолжает разделять Украину. Кроме того, граждане, не согласившиеся с переворотом, теперь стали чужими в собственной стране. Радикальные группировки присвоили себе монополию на правду. Янукович констатирует, что экономика разрушена, а народ ввергнут в нищету.

При этом первые шаги нового президента Владимира Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности, уверен он.

«Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю», — подытожил политик.

Спиридон Килинкаров уверен, что несмотря на такое громкое заявление «из-за угла», никаких шансов у Виктора Януковича вернуться на Украину нет.

«Его не простили ни те и ни другие, которые стояли по разные стороны от Майдана. Никакого политического будущего у него на Украине нет», — отметил Килинкаров в комментарии Федеральному агентству новостей.

Оценивая нынешние события на Украине, собеседник ФАН в отличие от бывшего лидера Украины, не видит возможности «вернуть эту страну в конституционное поле» и дать правдивую оценку тем событиям, которые произошли на Майдане. Однако Янукович обладает большим объемом информации, которая помогла бы в борьбе против радикалов на Украине.

«Меня удивляет, что человек молчит шесть лет и ничего не говорит. Он делает абсолютно пустые и никому не нужные заявления. Хотя у него огромная инсайдерская информация, которая была бы полезна в борьбе с теми, кто сегодня пытается продолжить дело Майдана. Он не делает заявления в отношении лидеров Майдана, с которыми у него переговоры. Я не скажу, что меня это расстраивает и разочаровывает, потому что этим человеком никогда не был очарован. С политической точки зрения он трус. Он не имеет никакой перспективы на Украине или в Донбассе», — объяснил экс-депутат.

Если бы Янукович «сопротивлялся с первого дня Майдана», делал бы публичные заявления, раскрывающие сущность произошедшего государственного переворота, то можно было бы о чем-то говорить, уверен политик.

«Но сейчас он выпал из украинской повестки и туда уже не попадет никогда», — добавил Килинкаров.

Ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью ФАН прояснил некоторые детали преступлений украинской власти. В частности стало известно, что фонд Джорджа Сороса «Возрождение» делал выплаты следователям и прокурорам, причастным к расследованию дел об убийствах на Майдане.

Напомним, в конце 2013-го и начале 2014 года на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве проходили массовые антиправительственные выступления. Погибли более 100 человек, объявленные героями так называемой «Небесной сотни». Новые украинские власти считают виновными в гибели «героев» экс-президента Украины Виктора Януковича и силовиков. При этом доказательств их причастности к убийствам митингующих до сих пор нет.