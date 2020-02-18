Крашенинников предложил сделать президента России гарантом мира и согласия

Москва, 18 февраля. Конституцию России предлагается дополнить поправкой о том, что президент обеспечивает гражданский мир и согласие в стране. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений Конституции РФ Павел Крашенинников.

«Много говорилось о том, что президент, кроме прочего, обеспечивает гражданский мир и согласие в стране и обеспечивает взаимодействие органов публичной власти. Одна из поправок обращает на это внимание и это конкретизирует», — пояснил он.

Ранее с подобной инициативой выступил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил о необходимости вынести на общественное обсуждение предложения, направленные на изменения политической структуры государства. Инициатива главы государства позволит усилить полномочия Госдумы и расширить круг политических сил, а также повысить роль гражданского общества в РФ.