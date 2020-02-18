Коронавирус выявлен у россиянина на лайнере Diamond Princess

Москва, 18 февраля. Японские врачи диагностировали коронавирус у одного россиянина с борта круизного судна Diamond Princess, которое сейчас стоит на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом во вторник сообщило посольство РФ в Токио.

«Японская сторона уточнила информацию об инфицированных россиянах — пассажирах Diamond Princess. Согласно полученным нами пояснениям, вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие COVID-19 по состоянию на 17 февраля», — пишет диппредставительство в Facebook.

В настоящее время заболевший мужчина находится в больнице префектуры Аити, а его супруга — в больнице префектуры Канагава. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ, течение болезни проходит без симптомов, мужчина чувствует себя нормально.

Ранее сообщалось, что китайский коронавирус нового типа выявлен у 454 человек, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess. В частности, поступали сведения о том, что симптомы заболевания проявились у россиянки, которая путешествовала вместе с мужем.

От коронавируса COVID-19 на сегодняшний день погибли 1772 человека. Из них 1696 скончались в китайской провинции Хубэй, которая стала очагом распространения опасной инфекции. Под наблюдением с подозрением на коронавирус 150 539 человек. Ученые полагают, что источником распространения стали летучие мыши, которые являются элементом китайской кухни.