Киев, 18 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что обострение ситуации в Донбассе не изменит курс страны на прекращение войны. Соответствующее заявление прозвучало по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

На заседании обсуждалось обострение ситуации в Донбассе.

«У нас было заседание СНБО, мы начали с вопроса провокации, которая произошла сегодня утром на линии соприкосновения. Провокации бывают, армия, соответственно, мощно ответила, ситуация полностью контролируется», — сказал Зеленский.

Он выразил уверенность в том, что «эта провокация не изменит курс» Украины на уверенное приближение «к прекращению войны и к миру, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров».

Напомним, во вторник утром украинская диверсионная группа выдвинулась в сторону населенного пункта Голубовское, однако подорвалась на минном поле, в результате чего двое украинских военнослужащих погибли, трое получили ранения. ВСУ устроили обстрел по территории Луганской Народной Республики, чтобы провести эвакуацию погибших и раненых.

Сенатор Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил уверенность в том, что атака ВСУ в Донбассе, после которой Киев созвал экстренное заседание СНБО, была инспирирована США. По его словам, Киев сам спровоцировал наступление, закончившееся гибелью собственных бойцов, и во всем решил обвинить республики Донбасса и Россию.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о создании ДНР и ЛНР. Киев объявил о проведении «антитеррористической операции» и ввел на территорию Донбасса свои войска. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но пункты договоренностей регулярно нарушаются киевской властью.