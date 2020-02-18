Открыт прием заявок на участие во всероссийской акции «Вода России»

Москва, 18 февраля. «Центр развития ВХК» во вторник, 18 февраля, начал принимать заявки от желающих принять участие во всероссийском «прибрежном» субботнике «Вода России».

В рамках акции начиная с 2014 года волонтеры выходят на берега рек, озер и других водоемов России, на сегодня это крупнейшая экологическая инициатива в стране, объединившая порядка 5 млн человек. В прошлом году мероприятие было включено в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Тысячи мероприятий, почти миллион участников, 24,2 тысячи километров очищенных от мусора прибрежных акваторий — такими были итоги акции «Вода России» в 2019 году.

Смелые взгляды и вдохновляющие идеи по сохранению водных объектов и бережному отношению к водным ресурсам — ключевые ценности программы «Вода России», которые отражаются во всех активностях.

В этом году все желающие внести свой вклад в чистоту российских рек и озер могут подать заявку на участие в акции «Вода России», направив ее координатору проекта — ФГБУ «Центр развития ВХК». Оформить ее можно онлайн, заполнив специальную форму на открытой площадке берегдобрыхдел.рф либо направив предложение по почтовому или электронному адресам: Российская Федерация, 123 376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 26, стр. 2, suvo@vhkrf.ru, указав тему письма в формате «Предложение об акции название субъекта название населенного пункта». Уточнить подробности можно по телефону 8 (495) 780-61-89.