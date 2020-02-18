Витязева назвала арест социологов попыткой скрыть правду о ситуации в Ливии

Москва, 18 февраля. Незаконный арест российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана ливийскими боевиками Правительства национального согласия (ПНС) необходимо рассматривать как преследование по политическим мотивам, заявила журналист Юлия Витязева.

Во вторник Витязева приняла участие в общероссийской акции в поддержку россиян, незаконно удерживаемых в Ливии. Журналист пикетировала здание посольства Ливии в Москве.

«Наши граждане, которые поехали в Ливию, не сделали ничего плохого ни для этой страны, ни для ее граждан. Они просто занимались делом, которому служат. Их арест на сегодняшний день мной рассматривается как преследование по политическим мотивам», ― приводит слова Витязевой корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам журналиста, попытки пресечь любую деятельность по освещению ситуации в любой стране необходимо рассматривать как преследование по политическим мотивам и попытку ограничить ту самую свободу слова, в отсутствии которой западные партнеры каждый день пытаются упрекнуть Россию.

«Получается, что свобода слова есть только в России, а нигде больше ее нет, потому что все наши граждане, которые пытаются хоть как-то, где-то, в малейшем своем посыле рассказать непредвзято о происходящем, подвергаются преследованиям и арестам», ― добавила участница акции.

Витязева отметила, что считает преступным замалчивать проблему незаконного задержания россиян в Ливии. Следующей жертвой политического преследования может стать каждый, кто занимается журналистской или просветительской деятельностью, добавила она.

«Попытки пресечь и закрыть нам рот ― это неправильно. Даже в данной ситуации, когда свобода слова возводится в ранг культа, на деле выясняется, что этой свободы не существует, и мы все ограничены какими-то рамками, кем-то придуманными законами», ― подчеркнула Витязева.

Журналист считает, что российская дипломатия должна предпринять шаги, чтобы социологи вернулись домой.

Российские социологи, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан проводили исследования в Ливии, изучали гуманитарную и культурную обстановку в стране. Весной 2019 года они были похищены боевиками RADA, с мая прошлого года россияне находятся в частной тюрьме «Митига» на территории, подконтрольной террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. При этом им до сих пор не было предъявлено обвинение.

Президент ФЗНЦ Александр Малькевич инициировал пикеты у здания посольства Ливии в Москве в поддержку арестованных социологов. Акция проходит ежедневно, в ней уже приняли участие журналист Кирилл Вышинский, председатель муниципального образования «Екатерингофский» Олег Смакотин, российская певица и общественная активистка Сара Окс и другие известные личности.