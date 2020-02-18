Недопустимость вмешательства в дела РФ может быть прописана в российской конституции

Москва, 18 февраля. Член рабочей группы по внесению поправок в конституцию Ярослав Нилов предложил зафиксировать в основном законе преамбулу о недопустимости вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом он сам заявил, выступая на заседании рабочей группы.

«Можно было бы продолжить таким образом, что в РФ принимаются меры для поддержания мира и безопасности, для обеспечения мирного сосуществования народов и государств, для защиты общечеловеческих ценностей и недопущения вмешательства во внутренние дела», — отметил Нилов.

По мнению депутата Госдумы, соответствующую поправку можно внести в статью 79 Конституции РФ или прописать в отдельной статье. Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева отметила, что специалистам еще предстоит проработать данный вопрос с юридической точки зрения, однако признала, что уже пора «расставлять акценты» в данной сфере.

Напомним, что летом прошлого года в Москве прошла серия незаконных митингов, организованных местной оппозицией. При этом в организации беспорядков активное участие принимали иностранные СМИ и даже иностранные диппредставительства, которые открыто призывали людей на улицы. В частности, американское посольство опубликовало в социальных сетях пост, в котором выложило подробную карту движения колонны на незаконном митинге. Впоследствии Вашингтон утверждал, что пытался предупредить находящихся в Москве американцев, чтобы они избегали мест скопления народа, однако пост при этом был написан на русском языке. После этого в российском парламенте была сформирована специальная комиссия по расследованию подобных случаев иностранного вмешательства во внутренние дела России.