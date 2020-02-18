Публикация разведки Нидерландов разрушила теорию Bellingcat о вине России в крушении MH17

Летчик-инструктор Андрей Красноперов заявил, что публикация доклада разведки Нидерландов о крушении MH17 перечеркивает вранье британских «расследователей» из Bellingcat.

Ранее независимая информационная платформа Bonanza Media опубликовала доклад Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, касающийся расследования крушения малайзийского Boeing рейса MH17. Один из представленных документов свидетельствует о том, что авиационная катастрофа произошла в районе, где не находилось ни одного зенитного ракетного комплекса семейства «Бук». Другие же документы сообщают о том, что во время инцидента в небе находились украинские истребители.

Разрушение версии Bellingcat

Представленная информация перечеркивает все выпущенные ранее «расследования» британской группы гражданских журналистов Bellingcat о том, что именно российские зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1» якобы были задействованы в уничтожении малайзийского авиалайнера в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Теперь выходит, что никаких «Буков» и близко не было, а все найденные британцами «доказательства» не имеют ничего общего с реальностью.

Комментируя публикацию доклада Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что у зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1», как и у любой системы противовоздушной обороны, есть дистанция, на которой она способна поразить цель в зависимости от ее высоты полета и дальности.

«А тут выходит, что траектория полета Boeing не попадала под радиус действия «Бука», да и самолет отклонился влево от маршрута. Но был же еще второй случай — разбиралась возможность поражения самолета украинским штурмовиком Су-25, пилот которого по возвращении на аэродром базирования заявил технику авиа ТЭЧ: «не тот». То есть самолет не тот, и я не знаю, какой они самолет хотели на самом деле хотели сбить. Тогда еще все стрелки свели на него, хотя заявлялось, что Су-25 не может летать на 10 тысячах метров, но он может. Да, кабина не герметизирована, но если пилот надевает кислородную маску, Су-25 при желании забирается на такую высоту», — говорит эксперт.

Перед тем, как появилась версия с поражением самолета зенитным ракетным комплексом «Бук», всерьез рассматривалась версия, при которой малайзийский Boeing мог быть поражен ракетой класса «воздух-воздух», выпущенной с борта Су-25, ранее замеченного в районе места крушения MH17.

«Да, тогда эта версия сходилась один в один, было даже признание пилота, но эта версия не отвечала главному требованию — она не делала виновной в крушении самолета Россию. Поэтому про нее просто забыли, и внезапно Bellingcat выпускает ряд расследований, обвиняющих ополченцев в крушении авиалайнера. А потом подтянули и Россию, которая якобы передавала «Буки». И тут очень трудно сказать, как Bellingcat вела свои расследования, потому что Россия передавала данные спутников и показывала, что был подлет к MH17 другого самолета. Мы доказывали, что наших «Буков» не было в зоне ведения боевых действий, но это британских «расследователей» не убедило. Наплевали они и на заявления Минобороны РФ о том, что кабина Boeing была посечена поражающими элементами. Мы говорили, что ракеты советских ЗРК «Бук» имели ромбовидные поражающие элементы, а сейчас на современных используются «бабочки» или двутавры», — продолжает собеседник ФАН.

Иностранное финансирование Bellingcat

Но по уже сложившейся традиции никто из западных журналистов не обратил внимания на официальное заявление Минобороны РФ. Главенствующей версией оставалась версия Bellingcat.

«Нужно понимать, что такой внезапный интерес гражданских журналистов Великобритании к катастрофе малайзийского лайнера появился не просто так. В то время Bellingcat было необходимо отвлечь внимание местного населения от существующих трудностей в стране и перевести вектор внимания на образ «внешнего врага», «страны-изгоя», «варваров», якобы сбивающих гражданские самолеты. Мол посмотрите, что творит Россия, зачем вам внутренние проблемы? Хотя это классическая методика, которой пользуются не только Bellingcat, но и другие западные СМИ. Проще ведь создать утку, обвинив во всех смертных грехах Россию», — утверждает собеседник ФАН.

Действительно, в подобной ситуации тяжелее отмыться от обвинений, чем обвинять — ведь обвинить можно кого угодно и в чем угодно, а вот доказать свою невиновность очень сложно, практически невозможно. Особенно если на предоставленные доказательства никто не обращает внимания. Запад вбил себе в голову, что именно ополченцы народных республик при помощи российского ЗРК сбили гражданский лайнер. А раз вина на ополченцах, значит, автоматически виновата и Россия.

Тут стоит отметить, что Bellingcat — это ресурс, за которым стоит британский блогер Элиот Хиггинс и несколько его подручных-волонтеров. Ранее Хиггинс был безработным финансовым аналитиком, а потом неожиданно заинтересовался гражданской войной в Сирии и с 2012 года начал вести блог на эту тему. По его собственному признанию, все его знания о войнах и оружии были на уровне «среднего владельца игровой приставки» и не включали ничего, «кроме того, что можно почерпнуть из фильмов о Рэмбо».

Удивительные ресурсы «расследователей»

Тем не менее, это не стало препятствием для проведения сенсационных «расследований», основанных на открытых источниках. Вскоре дела у этого диванного аналитика быстро пошли в гору, поскольку он начал разоблачать «кровавый режим» Башара Асада. Чуть позже, летом 2014 года, после раскрутки на сирийской теме Хиггинс заинтересовался гражданской войной на Украине и создал сайт Bellingcat. Сразу после этого ресурс начал публиковать откровенно антироссийские материалы и «расследования». Причем независимостью тут и не пахло.

Необходимо отметить, что господин Хиггинс сам не отрицает тот факт, что Bellingcat финансируется американскими государственными структурами, а также НКО вроде аналитического центра «Атлантический совет» и фонда «Открытое общество», принадлежащего американскому миллиардеру Джорджу Соросу.

«Заказчики в этой истории были известны с самого начала. Тот же глава Bellingcat спокойно говорил, что его структура финансируется всякими американскими неправительственными структурами. Бытует мнение, что группа британских гражданских журналистов вообще может состоять из отставных сотрудников ЦРУ, которые могут послужить своей стране, выполняя вот такие правительственные заказы, цель которых — демонизация России в глазах мирового сообщества. И это ведь сработало. А сейчас, после публикации доклада Bellingcat, все равно как-нибудь выкрутятся, придумают что-то новое. Инопланетян придумают, что угодно. Кстати, следует обратить внимание на то, какими инструментами пользовались гражданские расследователи. Не у каждой разведки мира есть такой ресурс, что не может не наводить на мысль о том, что за внешней оболочкой простых неравнодушных журналистов стоят беспринципные спецслужбы США, которые могут делать все, что хотят. Американцы же все время заявляют, что им можно все — обвинять, подтасовывать факты, откровенно лгать, в общем, все. Это все объясняет», — заключил Андрей Красноперов.

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» потерпел крушение на востоке Украины. Лайнер выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, на его борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа — все они погибли. Следователи утверждали, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», но не могли доказать его происхождение. При этом и Украина, и весь западный мир с самого начала обвиняли Россию в уничтожении самолета. Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко сказал, что «Бук» привезли из России, его версию и поддержали «следователи» из BellingCat. Они утверждали, что это была 53-я зенитная ракетная бригада.