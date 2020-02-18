Здоровые россияне смогут покинуть Diamond Princess

Москва, 18 февраля. Россияне, не зараженные коронавирусом, уже завтра смогут покинуть лайнер Diamond Princess, закрытый на карантин. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на пассажиров судна.

По данным ресурса, обитатели лайнера уже собирают вещи. Завтра, 19 февраля в 01.30, самолет с россиянами вылетит в Москву. Предположительно, граждан РФ перевезут в аэропорт автомобили российского консульства.

При этом сообщается, что на данный момент режим карантина на судне продолжает действовать, к лайнеру нельзя приближаться ближе, чем на километр.

Круизный лайнер Diamond Princess с 5 февраля находится в карантине у берегов Японии. На борту судна находится 3,4 тысячи человек, более 500 из которых заражены коронавирусом нового типа.

О выявлении коронавируса COVID-19 сообщили китайские власти в конце декабря 2019 года. Первые случаи заражения были зафиксированы в городе Ухань, тогда заболевших объединяло отношение к рынку морепродуктов. Руководство КНР ввело особый режим на территории провинции Хубэй, где располагается эпицентр эпидемии, чтобы пресечь распространение коронавируса.

По последним данным, жертвами ранее неизвестного заболевания стали свыше 1,8 тысячи человек. Всего количество зараженных превысило 70 тысяч человек, при этом число выздоровевших составляет более 10,8 тысяч. Случаи заражения зафиксированы и за пределами Китая.