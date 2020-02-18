Юрист Юкша назвал приговор террористам «Сети» заслуженным, а их заступников — зомбированными

Юрист Янис Юкша объяснил, почему, на его взгляд, приговор участникам запрещенной в РФ организации «Сеть» является заслуженным, а их достаточно многочисленные заступники фактически поддерживают террористическую структуру, делая это по незнанию или с чужого голоса.

Срежиссировано извне

По мнению юриста, действия участников «Сети» подпадают под статью о создании террористического сообщества для подготовки волнений в стране, а те, кто бездумно выступает в защиту преступников, возможно, зомбированы пропагандой со стороны тех, кто заинтересован, чтобы виновные ушли от ответственности. Развернувшаяся после оглашения приговора кампания в защиту фигурантов дела «Сети» кажется Янису Юкше срежиссированный извне.

«Сегодня наше общество весьма неоднородно, — отмечает юрист в комментарии Федеральному агентству новостей. — Люди имеют разные точки зрения. И, к глубокому сожалению, многим кажется, что они настолько продвинуты, что знают больше других. Но, как правило, их мнение строится на том, что они почерпнули из интернет-ресурсов, откуда их подпитывают негативной информацией, которая им кажется единственно правильной. Эта информация формирует их мировоззрение и провоцирует на определенные действия. Такие люди часто просто зомбированы. Допускаю, что самые продвинутые и искушенные, например, в искусстве ничего не понимают в юридических делах, а в данном случае даже не знают, что именно происходило в деле «Сети». А к этим деятелям искусства обращаются и уверяют, что мол надо выступить, что это дескать «беспредел», «полицейщина» и т. д. Люди подписываются под соответствующими письмами, дают интервью. Уверен, часть из них (а я знаю о таких случаях) потом об этом очень сильно пожалеет».

Преступная группа, готовая к действию

«В России четко регламентируются действия, подобные тем, за которые судили участников «Сети», — говорит Янис Юкша. — Объясню, что я имею в виду. Если лицо совершило даже тяжкое преступление, но оно не было участником преступной группы, которая занималось поиском и хранением оружия, боеприпасов и других вещей, оборот которых в России запрещен или ограничен, наказание, конечно, будет, но оно будет достаточно гуманным. И сроки заключения в подобном случае будут отличаться от наказания, которое получат те, кто действовал в составе преступной группы».

Те же, кто обвиняется в совершении тяжких преступлений в составе группы (например, если речь идет о статье 210 УК РФ об организации преступного сообщество), должны быть готовы к гораздо более серьезным последствиям, предупреждает юрист.

«Что мы видим в данном случае: группа искала способы осуществления общей деятельности, была объединена идеей совершения незаконных действий, которые подпадают под целый ряд статей уголовного кодекса, — отмечает собеседник ФАН. — При этом мы знаем, что у группы имелось оружие, взрывчатые вещества и т. д. Очевидно, данным лицам это было нужно отнюдь не для того, чтобы всем этим глушить рыбу. Совершенно очевидно, что правоохранительные органы, выявляя эту «Сеть», собрали достаточное количество доказательств, которые указывали на конкретные преступные направления деятельности лиц, входящих в эту группу. В данном случае имелась группа лиц, объединенных единой идеей, единым умыслом на совершение тяжких и особо тяжких преступлений. При этом группа изыскивала способы вооружиться. Поэтому абсолютно очевидно, что лица, участвующие в этой группе, должны быть сурово наказаны».

Приговор не настолько суров

Собеседник ФАН высказался и по поводу приговора, который многие сочли излишне суровым. Янис Юкша так не считает.

«Считаю, что в данном случае приговор не насколько суров, как мог бы быть, — отмечает он. — В ряде случаев допустимы и более суровые меры наказания. Мы знаем, что такое более суровые меры наказания, указанные в нашем уголовном кодексе. У нас на сегодня данной мерой является пожизненное заключение. В данном же случае лица, которые, видимо, были на подхвате, получили минимальные сроки. Кроме того, очень важно, сотрудничали ли фигуранты со следствием, способствовали ли их показания изобличению организаторов группы и т. д. А те, кто изобличен в тяжких преступлениях, получили существенные сроки заключения».

Суд руководствуется законом

По поводу дела «Сети» и вынесенного приговора каждый может иметь собственное мнение, но стоит трижды подумать, прежде чем пытаться давить на судебную власть, считает юрист. В этом и состоит общественная жизнь любого демократического общества, когда мнения могут быть самыми разными, но суд должен руководствоваться только законом, а не тем, кто громче крикнет в Интернете, отмечает он.

«Суд должен быть абсолютно независим и холоден в принятии решений, он оценивает только факты, представленные в виде доказательств, на основе которых выносится правосудное решение. И если суд посчитал, что вина данных лиц доказана, они будут наказаны по всей строгости закона и им придется это наказание отбывать, несмотря на наличие других мнений по этому делу, в том числе от очень уважаемых лиц. В этом и состоит суть демократии», — резюмировал Янис Юкша.

Дело «Сети» — первый приговор вынесен

В рамках дела «Сети» (организация запрещена на территории РФ) или «пензенского дела» расследуются преступления группы лиц, которые, по данным следствия, организовали террористические ячейки в Москве, Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии для совершения терактов и провоцирования волнений в стране.

Первый приговор по этому делу был вынесен 10 февраля 2020 года Приволжским окружным военным судом, который признал семерых подсудимых виновными по статьям о создании террористического сообщества и участии в нем; о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств; а также о покушении на незаконный оборот крупной партии наркотиков группой лиц по предварительному сговору. Подсудимые были приговорены к заключению в колонии строгого режима на сроки от шести до 18 лет.

Дело вызывало широкий общественный резонанс, с требованием отменить приговор выступали представители оппозиции, общественные деятели, художники, кинематографисты, ученые, учителя и др. С требованием пересмотра дела выступил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В настоящее время приговор по делу «Сети» еще не вступил в законную силу.