Москва, 18 февраля. Военная разведка Нидерландов установила, что в районе крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе не было ЗРК «Бук». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила новые данные о крушении MH17.

Платформа для независимых журналистов Bonanza Media опубликовала документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов от 21 сентября 2016 года. В нем говорится, что «рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук-М1». Утечка данных нидерландской разведки свидетельствует о том, что обвинения в адрес ополченцев и РФ со стороны Совместной следственной группы (ССГ) были несостоятельными.

Захарова, комментируя опубликованный документ, призвала провести полноценное и профессиональное расследование причин катастрофы, а не подменять его «квазиследствием».

«Необходимо профессиональное полноценное расследование, которое велось бы по понятным международно-правовым стандартам и не подменялось бы квазиследствием. Необходимо, чтобы все, у кого есть данные и кто способен пролить свет на обстоятельства трагедии, в первую очередь государства, их предоставили», ― сказала Захарова в комментарии «ПолитЭксперту».

Кроме того, Bonanza Media предоставила и другие документы о крушении MH17. Один из них свидетельствует о том, что во время инцидента в небе находились украинские истребители.

Самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту.

Летчик-инструктор Андрей Красноперов заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей, что публикация доклада разведки Нидерландов о крушении MH17 перечеркивает вранье британских «расследователей» из Bellingcat.