ДНР напомнила Авакову о пожизненном приговоре в ответ на закон о «коллаборантах»

Жители Донбасса провели Украинский народный трибунал, который принял решение о виновности министра МВД Украины Арсена Авакова и ряда других украинских политиков; Аваков приговорен к пожизненному заключению. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей напомнила депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина.

Идея Авакова

Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса, которые проживают на территориях ДНР и ЛНР. По его словам, граждане, которые выполняют социально значимые функции, не должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Он отметил, что этот закон имеет принципиальный характер, а сам документ «очень прост». Арсен Аваков считает, что этот закон нужно принять до начала проведения выборов в Донецкой и Луганской народных республиках. При этом, по словам министра МВД, это закон не об амнистии, а о коллаборантах.

«Если ты сельский врач и работаешь в подчинении так называемого министерства здравоохранения ДНР, которое мы не признаем, то ты не подлежишь репрессиям, поскольку ты выполняешь важную социальную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей, для мелких клерков», — объяснил он.

Аваков несет ответственность

Как отметила Елена Шишкина, Арсен Аваков — человек, пришедший к власти незаконным путем в результате вооруженного переворота. Поэтому от него обвинения в адрес жителей Донбасса о насильственном захвате власти звучат особенно цинично. Впрочем, это касается большинства украинских политиков, уверена депутат Нарсовета ДНР.

«Аваков лично отдавал приказы, противоречащие законам Украины и нормам международного права, и несет ответственность за гибель тысяч людей, в том числе и мирных жителей. Этот человек не имеет ни законного, ни морального права обвинять жителей Донбасса и разделять их на категории, решать, кого прощать, а кого судить. Наоборот — именно жители Донбасса имеют такое право и уже провели Украинский народный трибунал, который принял решение о виновности Авакова и ряда других украинских политиков», — пояснила Елена Шишкина.

Аваков, бывший президент Петр Порошенко, экс-глава СНБО Александр Турчинов и прочие признаны виновными в организации геноцида, нарушении законов и обычаев войны, пособничестве в совершении террористических актов и так далее. Они уже приговорены к пожизненному заключению, обратила внимание Елена Шишкина.

«Более того, в соответствии с Минскими соглашениями, ни о каком законе о коллаборантах речь идти не может — в Комплексе мер прописан только закон об амнистии, и только в этой формулировке следует обсуждать эту тему. Попытка ввести в правовое поле Украины слово «коллаборант» — человека, сотрудничающего с врагом — это очередная попытка сделать Россию участником конфликта. В этом смысле показательно единодушие Арсена Авакова с президентом Зеленским», — добавила Елена Шишкина.

Депутат заметила, что несмотря на внутренние противоречия, по отношению к Донбассу риторика Авакова и Зеленского абсолютно одинакова и практически дословно повторяет риторику Порошенко. Шишкина выразила мнение, что ни Зеленский, ни Аваков, ни остальной украинский политикум не могут, да и не хотят прекращать конфликт в Донбассе мирным путем.

«И подобные заявления, звучащие с главных украинских каналов, только подтверждают такие выводы», — заключила Елена Шишкина.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.