Обстановка между ЛНР и ВСУ обострилась в районе Кировска

Луганск, 18 февраля. Серьезное обострение ситуации между ЛНР и ВСУ наблюдается в районе населенного пункта Кировск в Донбассе, есть разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает во вторник корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что украинские военные прекратили обстрел поселка Голубовское после прибытия в этот район наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ. Представитель ведомства отметил, что прибытие наблюдателей вынудило украинскую армию прекратить обстрел. В настоящее время специалисты обследуют территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее во вторник власти ЛНР сообщили, что ВСУ нанесли массированный удар по населенным пунктам республики с целью забрать погибших диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию поселка Голубовское.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на площадке в Белоруссии в рамках встреч контактной подгруппы, но Киев постоянно нарушает Минские соглашения.