Москва, 18 февраля. Евросоюз вводит цензуру в социальных сетях, чтобы оказать давление на Россию. Об этом заявил председатель совета директоров Агентства по развитию информационных технологий Артем Клюшин.

ЕС будет вводить ограничения в отношении соцсетей и других Интернет-площадок, которые откажутся фильтровать контент для избавления от фейков, разжигания ненависти и других угроз европейской демократии. Таким способом в Европе пытаются оказать давление на Россию, уверен Клюшин.

В Евросоюзе заметили, что, к примеру, американская социальная сеть Facebook несет большую ответственность перед европейскими пользователями. Именно поэтому Брюссель намеревается взять под собственный контроль ту информацию, которая там размещается. Соответствующее заявление сделал еврокомиссар по вопросам индустрии Тьерри Бретон после встречи с главой компании Facebook Марком Цукербергом, заметив, что в отношении тех соцсетей, которые откажутся подчиняться воле Брюсселя, будут применены жесткие санкции.

В разговоре с корреспондентом издания «ПолитЭксперт» Артем Клюшин заметил, что западная пиар-машина пытается нанести удар. Это, с точки зрения IT-специалиста, необходимо для того, чтобы показать собственную готовность ответить России и другим странам в случае блокировки Facebook и Instagram на своей территории.

«То, что мы с вами сейчас читаем в прессе, — это популистский шаг, который подает месседж прочим странам, замешанным в информационной перипетии. Они говорят о том, что если вы совершите хотя бы минимальные ограничения, то мы не дадим развиваться на нашей территории альтернативным проектам. Этот посыл не только в адрес России, но и других стран, в том числе и США», — заявил он.

При этом собеседник издания заметил, что подобную схему ограничений на территории Евросоюза очень сложно организовать, так как существуют многочисленные нормы, в том числе и муниципального законодательства. Можно предположить, что ЕС занимается обыкновенным популизмом.

Артем Клюшин подчеркнул, что Российская Федерация является независимым государством, которое придерживается демократического строя. Поэтому, как считает эксперт, жестких регламентирующих мер на уровне запрета или ограничения пользования соцсетями никогда не будет. Но почему-то в западных странах этого не понимают и продолжают демонизировать закон о суверенном Интернете.

«Этот закон защитит граждан от нарушения прав при использовании сети в их частной жизни и предпринимательской деятельности. Никто не пытается людей ограничивать. Предполагается создать резервную площадку, чтобы в случае, если нашу страну решат отрубить от Интернета, ваш бизнес продолжил функционировать. Тут ограничений нет!» — резюмировал Клюшин.

Эксперты, политологи и социологи неоднократно призывали россиян отказаться от американских соцсетей, в том числе от Facebook. Эту компанию уличили в работе в интересах американских спецслужб. Политолог и экономист Александр Дудчак заметил, что американская социальная сеть фильтрует контент в интересах западных элит. По его словам, сейчас соцсети являются удобным средством для мобилизации подрывной деятельности.