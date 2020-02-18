Клянчащий донаты Навальный устроил жене романтическую поездку в Париж

Москва, 18 февраля. Скандально известный блогер Алексей Навальный, который в данный момент собирает с россиян пожертвования на зарплаты сотрудникам ФБК (организация признана иноагентом в России), в День святого Валентина свозил жену в Париж. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией».

«Пока штабы Навального в регионах жалуются на катастрофическую нехватку средств на выплату зарплат, глава ФБК отправился с супругой отпраздновать День влюбленных в живописной столице Франции», — говорится в сообщении.

Канал добавил, что впереди 23 февраля и 8 марта, поэтому запрос ФБК на донаты в скором времени может резко вырасти, ведь заграничный отдых постепенно входит в привычку Навального и его супруги.

Напомним, что в прошлом году, когда сторонников Навального сажали за решетку за незаконные митинги, сам он отдыхал с женой в Калифорнии, а юрист ФБК Любовь Соболь — на Кипре. В результате череды организованных командой Навального митингов, по большей части несанкционированных, Любовь Соболь были назначены штрафы в размере 1 230 000 рублей, в то время как другим организаторам митингов пришлось отбывать реальные сроки.