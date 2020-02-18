Три самолета ВВС США обнаружили на дне лагуны в Микронезии спустя 76 лет

Паликир, 18 февраля. Поисковики обнаружили три американских самолета, сбитых 76 лет назад японскими военными, на дне лагуны в Микронезии. На борту могут находиться останки американских военных. Об этом сообщает Fox news.

Сообщается, что найдены два пикирующих бомбардировщика и торпедоносец, которые участвовали в операции «Град». Они были частью наступательных сил в районе лагуны Трук в 1944 году. Там располагалась одна из самых защищенных баз военно-морских сил Японии. Американцы очень гордились успехом в этой операции. Авиация США за два дня уничтожила более 200 японских самолетов и порядка 50 судов. Американцы потеряли во время наступления порядка 30 самолетов. Большинство из них покоятся на тихоокеанском дне.

Стоит отметить, что крылатые машины ВВС США были найдены участниками проекта Project Recover. Эта организация занимается поисками пропавших без вести во время Второй мировой войны.

Для поиска использовалось современное гидролокационное оборудование, а также подводные беспилотники. Обломки самолетов были обнаружены на глубине 65 метров.

Project Recover провел уже четыре поисковые операции с апреля 2018. Акваторию Тихого океана исследовали в течение 50 дней.